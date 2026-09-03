Intervista ai LILLIANS: “L’onestà di aver fatto sempre quello che ci piaceva fare come volevamo farlo”

Tra pop punk, emo, hardcore e quella voglia di suonare che parte dai dischi ascoltati da ragazzini, i Lillians raccontano cosa li ha portati a mettere insieme una band e cosa significa oggi sentirsi parte di una scena.

Siete una band relativamente giovane, ma il vostro sound richiama una stagione molto precisa del punk rock e del pop punk. Qual è il primo disco che vi ha fatto pensare: “Voglio fare una band”?

Per me personalmente ce ne sono stati due che mi hanno fatto dire “ok voglio fare questo”. Uno, forse quello più scontato per chi ci conosce un po’, è Enema Of The State dei blink-182, l’altro è Pennybridge Pioneers dei Millencolin.

Siete cresciuti ascoltando una scena pop punk che oggi è tornata molto presente anche tra le nuove generazioni. Secondo voi cosa rende ancora così attuale quel tipo di musica e quelle emozioni?

Credo perché semplicemente è sempre stato un genere che parlava direttamente all’ascoltatore dei suoi problemi personali, quelli che tutti possiamo avere, quelli che tutti abbiamo avuto, quelli che tutti potranno ancora avere. Lo hanno fatto i Ramones, lo hanno fatto i Descendents, lo hanno fatto i blink-182: problemi e vita quotidiana di epoche diverse ma che rimangono sempre attuali in ogni generazione.

C’è una canzone dei Lillians che ha un significato particolare per voi, magari perché racconta un momento preciso della storia della band?

Ti potrei dire tutte, potrei dirti Anxiety perché è il primo pezzo che abbiamo scritto insieme e il riff di chitarra che si ripete per quasi per tutto il pezzo lo ha scritto Cristopher, che è il batterista.

Se devo sceglierne una personalmente ti direi 17 perché, a differenza di altre che parlano di esperienze passate, 17 è stata scritta mentre “succedeva”, e per me è un grosso grazie a tutte le persone che ci sono state per me.

Cosa vi fa ancora sentire parte di una scena?

Credo che non sia tanto il senso di appartenenza ad una scena ma più che altro il fatto di aver stabilito rapporti anche molto forti grazie alla musica. Non è far parte o no di una scena di gente che suona musica affine alla tua, credo sia molto di più: amici che stanno insieme oltre la musica.

Non mi sento di voler o dover appartenere a qualcosa ma solamente stare in mezzo a persone con cui semplicemente sto bene.

Qual è la cosa più importante che avete imparato dall’essere in una band?

PARLARE! Sembra una cavolata ma avere una band ti porta spesso anche a scontrarti, noi siamo amici prima che una band, quindi parlare è fondamentale.

Poi le risposte più romantiche sono che ci ha insegnato a goderci tutti i momenti che passiamo insieme ma anche ad adattarti a qualsiasi cosa può succedere. Anche le esperienze negative poi diventano delle belle storie da raccontare.

Quale disco o artista ha cambiato il vostro modo di vedere la musica e perché?

Da piccolo ti direi gli Alkaline Trio perché mi hanno fatto scoprire il lato meno spensierato e più cupo sia di me che della musica. Anni dopo potrei dire i Joyce Manor perché mi hanno insegnato che se una canzone spacca può durare anche un minuto e mezzo.

I Quicksand mi hanno insegnato che la potenza non è solo andare sempre più veloce. Potrei andare avanti ancora un bel po’, troppi dischi, troppi dischi belli ho in testa.

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare la vostra band per una sola cosa, quale vorreste che fosse?

La prima cosa che mi viene in mente è Onestà, l’onestà di aver fatto sempre quello che ci piaceva fare come volevamo farlo.

Do what you like and do it honestly.

Qual è la convinzione sul punk che avete oggi e che non avevate quando eravate ragazzini?

Penso che il punk non potrà mai essere “solo” musica, è una cultura, non puoi suonare punk e far finta che non esista tutto il resto, saresti un ciarlatano.

Quindi credo che più che avere convinzioni diverse sia avere sempre quelle convinzioni ma ancora più rafforzate.

Qual è il messaggio o il valore che sperate arrivi al pubblico dopo il vostro concerto al Punkadeka Festival?

In un mondo sempre più divisivo in mille modi e per tante ragioni, credo sia fondamentale cercare di creare momenti inclusivi in cui tutti ci sentiamo al sicuro, in cui stiamo bene e in cui possiamo sempre provare a fare qualcosa sia per noi che per gli altri.