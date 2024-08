Waiting Punkadeka festival 25th anniversary

Intervista ai Manges



Cosa ha significato per voi Punkadeka in tutti questi anni?

Beh dai, è il sito di riferimento per il punk in Italia praticamente da quando si è diffuso il web.

Noi abbiamo anche un bel ricordo di quando nel 2006 i lettori di Punkadeka ci votarono come Punk Band dell’anno, ed eravamo stati premiati al MEI di Faenza.. figata.

Una delle prime volte che vi ho visti è stato al Palazzo Granaio nel milanese, posto piccolissimo con palco inesistente, dove preferite suonare? Festival o situazione intima?

Per buona parte della nostra storia ci vedevamo come un gruppo da club, abbiamo anche rifiutato alcuni festival importanti.. oggi è tutto diverso, e per noi è fantastico anche suonare su palchi grandi all’aperto. Ma forse i concerti nel nostro piccolo club di Spezia, la Skaletta, sono sempre i migliori.

Come oggettivo punto di riferimento della scena punk italiana e non solo e in virtù della vostra esperienza transgenerazionale, cosa credete che serva alla suddetta scena musicale per darsi una boccata d’aria nuova? Non parlo esclusivamente di bands, ma anche di eventi, nuove attenzioni, accorgimenti ecc.

Non ne abbiamo idea! Non seguiteci… ci siamo persi anche noi.

Come vi sentite a essere più longevi dei Ramones?

Ci sarebbe sembrato un traguardo lontanissimo quando abbiamo iniziato, ma forse non ci saremmo stupiti poi tanto. È la prova che la nostra passione ed attitudine sono vere, credevamo allora in ciò che facevamo, e ci crediamo ancora oggi.

Avreste mai immaginato, quando avete iniziato, che La Spezia sarebbe diventata un luogo “culto” per il “Ramonescore”?

Ovviamente no, noi abbiamo fatto l’unica cosa che sapevamo fare, ovvero sbatterci per la nostra scena. Siamo stati un bel po’ testardi, e coerenti, qualcuno se ne è accorto anche al di fuori della nostra città.

Com’è cambiato (se è cambiato) il rapporto fra di voi nel condividere la band, crescendoci dentro con tutti i “cazzi” che la vita comporta? Mi spiego: fondamentalmente vivete una relazione da trent’anni (¾ di voi sono gli stessi dal 93), e suonare in una band è praticamente come essere fidanzati con altre persone e trent’anni vanno vissuti, non tutti sono come Sandra e Raimondo ahah

Non l’abbiamo vissuta tanto come una relazione amorosa, forse è più qualcosa di simile ad una famiglia. Siamo fratelli e come fratelli a volte siamo più in sintonia, a volte meno, ma il legame di sangue non viene messo in discussione. Che poi in verità i momenti di crisi sono stati davvero pochi, siamo sempre contenti di vederci e fare progetti insieme.

Anche se ci sono periodi in cui l’attività del gruppo diminuisce, non ci sono mai state lunghe pause o scioglimenti. Per lo più rallentiamo quando facciamo altre cose, sempre in ambito creativo. Abbiamo tirato dritto e per tutti noi la band non è mai stata un hobby, ma una vera passione. Se alla nostra età vivessimo il gruppo tipo gente integrata con famiglia che fa le prove una volta a settimana invece del calcetto, ecco, forse quella sarebbe l’ora di smetterla.

Io vorrei sapere la storia di come “I Will Always Do” sia finita “tra le grinfie” degli Screeching Weasel che hanno fatto una bella cover di un pezzo già bellissimo.

È successo in modo davvero spontaneo. Internet non era ancora diffuso. Abbiamo spedito a Ben dei nostri dischi e lui ci aveva risposto con una cartolina che diceva grazie, “I like the Manges”. Eravamo già contenti così, ahah.

L’anno dopo alla nostra casella postale ci è arrivata una sua lettera dove ci chiedeva il permesso di far uscire la cover, e ci spiegava come sarebbero state gestite le royalties.. insomma una di quelle cose che pensavamo si potessero solo sognare ad occhi aperti. Il tuo gruppo preferito che vuol fare un tuo pezzo. Che magia.

