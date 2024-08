Waiting Punkadeka festival 25th annyversary

Intervista ai Sud Disorder

Cosa ha significato per voi Punkadeka in tutti questi anni?

Ciao a tutt* e grazie Punkadeka che ormai da tempo siete diventati nostri complici e supporter impagabili! Infatti grazie a voi e al vostro lavoro instancabile, che portate avanti da anni, abbiamo avuto accesso a recensioni, report live, news, anteprime, concerti, quindi è stato un punto di riferimento importante per noi e per tutti i punk orfani delle zine cartacee. Un lavoro che ci ha unito soprattutto nel periodo del covid, quello nel quale noi abbiamo avuto la pazza idea di far uscire un disco con il grande rischio di non poterlo suonare in giro, è stato fondamentale il vostro supporto e sicuramente non possiamo dimenticare la bellissima idea di Eugy delle recensioni in anteprima di “Senza amor non vale nulla” pubblicate sul sito che crediamo ci abbia aiutato molto a far montare interesse verso il nostro disco e ci ha fatto lavorare come se fossimo una squadra in un momento dove eravamo troppo distanti e immobili

Punk e interessi per il sociale è, purtroppo, per molte bands una dicotomia. I Sud Disorder invece fanno di questa apparente dicotomia una vera e propria battaglia da perseguire: considerando che il mondo peggiora di giorno in giorno, pensate che il legame tra il punk e l’impegno politico e sociale possa rallentare questo inevitabile deterioramento?



Qui potremmo discutere di massimi sistemi per una settimana intera senza raggiungere un punto… Diciamo che secondo la nostra opinione non bisogna essere necessariamente impegnati per fare punk rock (e viceversa), d’altronde ci sono tante band che non portano testi e messaggi particolarmente impegnati però ci fanno divertire, ballare, essere spensierati il tempo di quel concerto, sotto il palco. Ma l’importante sarebbe conservare quell’attitudine di lotta e di critica che si traduce in tante azioni anche quotidiane, la condivisione di alcune pratiche, di alcuni pensieri, l’espressione sincera di sentimenti e stati d’animo. Non crediamo che il punk ci salverà dal declino ma per noi è uno strumento di comunicazione per trasmettere i nostri pensieri, e non a caso nel tempo i testi di Gigio si spostano dal “sociale” all’intimo. Forse non salveremo il mondo ma potremmo salvare qualcuno intorno a noi.