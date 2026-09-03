Intervista ai TRAUMA: “PUNK È UN MODO DI VIVERE”

Quattro anni insieme, esperienze personali, fragilità e rabbia trasformate in hardcore. I Trauma raccontano una band nata dal bisogno di condividere i propri traumi e affrontarli attraverso la musica, senza nasconderli.

Molti testi hardcore nascono dalla frustrazione, dalla rabbia o dalla necessità di reagire a qualcosa. C’è una situazione, un’esperienza o un sentimento che più di altri ha dato vita ai Trauma?

Ciò che ha dato vita ai Trauma è racchiuso proprio nei nostri testi. Non c’è stata una situazione specifica o un singolo evento che abbia fatto nascere la band. Siamo quattro persone che, conoscendosi poco alla volta, hanno imparato a condividere le proprie paure, i propri traumi e le esperienze più difficili della propria vita.

In questi quattro anni insieme ci siamo sostenuti a vicenda, trovando nella musica la forza di trasformare tutto questo in qualcosa di condiviso. Le nostre canzoni raccontano la nostra realtà, fatta di fragilità, drammi e momenti difficili, ma anche della volontà di affrontarli senza nasconderli.

La scena hardcore italiana ha una storia importantissima, con band che hanno influenzato generazioni. C’è un gruppo italiano del passato con cui vi piacerebbe condividere il palco o che sentite particolarmente vicino al vostro modo di intendere la musica?

Avremo la fortuna di condividere il palco con una band che per noi rappresenta una grandissima fonte di ispirazione: i Sottopressione, in occasione del Margini Fest 2026. Non è un segreto che il loro modo di intendere l’hardcore abbia influenzato profondamente il nostro percorso.

Detto questo, il nostro obiettivo non è mai stato quello di fare un semplice “copia e incolla”. Ognuno di noi ha una storia diversa, ha vissuto esperienze differenti e porta nei Trauma il proprio bagaglio personale. Crediamo che sia proprio questo a dare un’identità personale: prendere ispirazione da chi ci ha preceduto, ma raccontare qualcosa di autenticamente nostro.

Se doveste raccontare i Trauma a qualcuno che non vi ha mai ascoltato, quale canzone scegliereste e quale storia c’è dietro quel brano?

È una domanda difficile, perché ognuno di noi ha una canzone a cui è particolarmente legato. Ognuno ci ritrova qualcosa di diverso, un’emozione o un pezzo della propria storia. Se però dovessimo sceglierne una per far capire chi sono i Trauma, probabilmente diremmo “Dentro il mio rumore”.

Il testo è stato scritto da Stef e Gigi e, quando lo abbiamo condiviso con Mauri e Giò, ne sono rimasti profondamente colpiti. È una canzone che parla del conflitto interiore che molte persone vivono ogni giorno: il tentativo di restare in piedi mentre la mente corre più veloce del corpo, il rumore costante dei propri pensieri, la sensazione di essere divisi tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si riesce davvero a essere.

“Ci provo ogni giorno a restare in piedi, la testa corre più veloce del corpo… Vivo due vite nello stesso respiro, una urla vendetta, l’altra vuole sparire.”

Per noi queste parole raccontano la convivenza con i propri traumi, le contraddizioni e il peso delle emozioni che spesso rimangono invisibili agli altri. Da una parte c’è la rabbia, la voglia di reagire e di non arrendersi; dall’altra la stanchezza, il desiderio di scomparire e di trovare finalmente un po’ di pace.

È un brano che non offre risposte, ma fotografa uno stato d’animo reale, ed è proprio questa sincerità che rappresenta al meglio i Trauma.

Cosa vi fa ancora sentire parte di una scena?

Siamo molto sinceri su questo punto: non ci piace parlare di “scena” come se fosse qualcosa da definire o a cui appartenere per forza. Quello che conta davvero per noi è ciò che succede dopo un concerto.

Spesso le persone si avvicinano e ci dicono: “Ci avete fatto riflettere”, “Mi avete commosso”, “Abbiamo percepito chiaramente il vostro passato e quello che state vivendo oggi”.

Ecco, se proprio vogliamo dare un significato alla parola “scena”, per noi è questo: creare una connessione autentica con chi ci ascolta.

Se una nostra canzone riesce anche solo per pochi minuti a far sentire qualcuno meno solo o a farlo riflettere sulla propria vita, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

Qual è la cosa più importante che avete imparato dall’essere in una band?

Qui si scoperchia davvero il vaso di Pandora. Ognuno di noi ha un carattere molto diverso e, quando la band è nata, tre di noi quattro non si conoscevano nemmeno.

Suonare insieme non è mai stato semplice. La cosa più importante che abbiamo imparato è che una band si costruisce prima di tutto sul confronto. In sala prove si discute, ci si scontra, si mettono in discussione idee e punti di vista.

Ci sono periodi in cui ci si vede continuamente e altri in cui passano settimane tra un concerto e l’altro, ma ogni volta si trova un equilibrio.

Essere in una band significa gestire persone diverse, con caratteri, esperienze e modi di vedere le cose spesso opposti. Se c’è rispetto reciproco e la volontà di andare nella stessa direzione, le differenze diventano una risorsa invece che un ostacolo.

È questo, più di ogni altra cosa, che abbiamo imparato in questi anni.

Quale disco o artista ha cambiato il vostro modo di vedere la musica e perché?

È difficile indicare un solo disco o un solo artista, perché ognuno di noi arriva da un percorso musicale diverso. Crediamo che questa varietà si percepisca anche nel nostro modo di scrivere i brani, ognuno porta le proprie influenze e il proprio background, e questo emerge chiaramente anche nel modo in cui suona il proprio strumento.

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare la vostra band per una sola cosa, quale vorreste che fosse?

Sarebbe già un grande risultato essere ricordati. A dire la verità non ci avevamo mai pensato, quindi questa domanda ci coglie un po’ alla sprovvista.

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare i Trauma per una sola cosa, ci piacerebbe che fosse per le emozioni che siamo riusciti a trasmettere. Non tanto per un disco o per un concerto in particolare, ma perché le nostre canzoni hanno lasciato qualcosa a chi le ha ascoltate.

Qual è la convinzione sul punk che avete oggi e che non avevate quando eravate ragazzini?

Più che una convinzione, riteniamo che il punk sia un modo di vivere.

Da ragazzi era soprattutto musica, energia e il desiderio di prendere le distanze dai modelli, dai conformismi che ci circondavano. Con il tempo abbiamo capito che il punk non si riconosce da come ci si veste, da quante toppe si hanno sul giubbotto o da quante band si conoscono.

Si riconosce piuttosto dall’onestà con cui si affrontano le proprie idee e le proprie scelte. Per noi significa mantenere uno spirito critico, non accettare passivamente ciò che viene imposto, assumersi la responsabilità delle proprie opinioni e restare coerenti con i propri valori, anche quando questo comporta andare controcorrente.

Significa rispetto per gli altri e per se stessi, indipendenza di pensiero e rifiuto dell’omologazione. È un atteggiamento che si riflette nelle scelte quotidiane, nel modo di rapportarsi alle persone e, naturalmente, anche nella musica che scriviamo.

Qual è il messaggio o il valore che sperate arrivi al pubblico dopo il vostro concerto al Punkadeka Festival?

Speriamo che, alla fine del nostro concerto, il pubblico porti a casa qualcosa che vada oltre la musica.