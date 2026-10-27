Intervista esclusiva ai The Molotovs: “Essere autentici e costruire la propria strada”

Nati nelle strade di Londra e cresciuti a suon di concerti, i The Molotovs si sono fatti strada nella scena britannica puntando su energia dal vivo, attitudine DIY e un approccio alla musica che guarda più all’autenticità che alle mode del momento. Dopo aver condiviso il palco con nomi storici come Sex Pistols, Blondie e The Libertines, e aver raggiunto il terzo posto nelle classifiche britanniche con il debutto Wasted On Youth, la band si prepara a una nuova fase con il prossimo album Welcome To Urbia.



La band tornerà in Italia con ben cinque date a novembre 2026

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE – FIRENZE – TENAX

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE – ROMA – HACIENDA CLUB – INVINCIBLE FEST

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

SABATO 14 NOVEMBRE- PORDENONE – CAPITOL

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

Abbiamo parlato con Matt e Issey dei rapporti tra mod, punk e rock’n’roll, dell’importanza di costruire una scena dal basso, del ruolo dei concerti nell’era dello streaming e di cosa significhi oggi portare avanti uno spirito indipendente.

Avete condiviso il palco con band come Sex Pistols, Blondie e The Libertines, ma avete anche costruito il vostro seguito partendo da zero. Cosa pensate di aver imparato dalle generazioni precedenti che oggi manca nella scena musicale?

Matt: Prima di tutto, oggi molte band suonano dal vivo seguendo basi preregistrate, e penso che sia una cosa di merda. Le band delle generazioni precedenti non avevano questa possibilità, quindi dovevano imparare davvero a suonare o almeno adattarsi ai propri limiti. Questo le rendeva inevitabilmente uniche e probabilmente le costringeva a essere più innovative.

Oggi, invece, tutti hanno accesso alla stessa tecnologia e possono programmare un suono senza doverlo riprodurre dal vivo. Secondo me, questo uccide l’innovazione e la qualità della musica pop. Sono anni che non sento una grande canzone pop che non sia stata sfornata da un team di dieci autori che lavorano come in un cazzo di ufficio dalle nove alle cinque, per poi consegnarla a Sabrina Carpenter, Taylor Swift o a qualche altra ex star Disney.

In questo senso mi considero un po’ un purista. Chiamatemi pazzo! Ho imparato a suonare il mio strumento, a scrivere canzoni per la mia band e a suonarle tutte dal vivo, senza basi. Perché nessuna delle band della mia collezione di dischi suonava seguendo basi preregistrate, portava un computer sul palco o lasciava che qualcun altro scrivesse le proprie canzoni in qualche ufficio aziendale.

Mi hanno insegnato a essere autentico, a rimanere fedele a me stesso e a fare del mio meglio con quello che ho. Chiamatemi dinosauro o antiquato, ma se venite a un nostro concerto potete vedere esattamente quello che sentite: quella chitarra esce da quell’amplificatore, lui canta in quel microfono, quella che sentite attraverso l’impianto è proprio quella batteria e quel basso esce da quella testata. Sono persino contrario ai cavi wireless!

Avete detto di sentirvi più vicini alla scena mod che a quella punk. Allo stesso tempo, il vostro atteggiamento, i concerti e l’approccio DIY hanno un forte spirito punk. Dove tracciate il confine tra mod, punk e rock’n’roll?

Matt: Mi piace molta musica punk, ma non mi ritrovo particolarmente nel modo di vestire. Con i mod, invece, mi sento più in sintonia con la musica, l’estetica e la filosofia. Non mi riconosco nel concetto di “nessun futuro” o nell’anarchia, perché penso che siano inutili. Il mod è uno stile di vita e, in un certo senso, il mio codice di comportamento.

Non saprei dire esattamente dove traccio il confine: credo che del punk mi influenzi soprattutto la musica. Nel punk c’è un atteggiamento di totale sfida, un modo di dire “andate tutti a fanculo”, ma esiste anche nel mondo mod, solo che è più sottile. Ed è proprio questo che mi piace: non ostentarlo, mantenerlo sottotraccia.

Avete iniziato suonando per strada a Londra e siete arrivati a esibirvi in centinaia di concerti. Pensate che costruire una band attraverso i live, anziché puntare sui social media e sullo streaming, vi abbia dato un vantaggio?

Issey: Assolutamente sì. Abbiamo visto tanti nostri coetanei di talento pubblicare un singolo dopo l’altro sulle piattaforme digitali, come Spotify e Apple Music, senza ottenere nulla in cambio. Non volevamo fare la stessa fine.

Abbiamo preferito costruire un esercito di fan fedeli attraverso una quantità infinita di concerti, ormai siamo vicini ai 700, cercando di conquistare ogni singola persona disposta ad ascoltarci.

Siamo orgogliosi di essere una band dal vivo e adoriamo i locali caldi, sudati e ribollenti in cui suoniamo. Quel contatto ravvicinato con il pubblico, quasi faccia a faccia, e vedere le espressioni delle persone trasformarsi da un’iniziale diffidenza a una gioia incontenibile ci spingono a continuare su questa strada.

È questo che ci permette di registrare il tutto esaurito durante i tour nel Regno Unito e in Francia. Speriamo che anche il nostro passaggio in Italia confermi questa tendenza.

Il vostro album di debutto, Wasted On Youth, ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche britanniche. Questo successo ha cambiato il vostro modo di scrivere canzoni o siete determinati a continuare esattamente come prima?

Matt: Non capisco come la posizione in classifica o il successo di un disco possano influenzare il mio modo di scrivere canzoni. Non è che questo successo mi abbia catapultato a Hollywood o mi abbia reso così ricco da farmi perdere il contatto con la vita quotidiana delle persone comuni.

Altrimenti finirei per scrivere soltanto delle difficoltà di dover far revisionare la mia Bentley, del fatto che il mio maggiordomo non possa accompagnarmi alla cena del Met Gala a cui sono stato invitato controvoglia.

La mia situazione personale è rimasta praticamente identica. Sono soltanto diventati più grandi i concerti, ma questo non ha alcuna influenza sulla scrittura delle canzoni.

Il vostro prossimo album, Welcome To Urbia, sembra affrontare una gamma più ampia di questioni sociali, tra cui l’isolamento, le divisioni e il declino delle comunità locali. L’esperienza dei tour nel Regno Unito ha influenzato il vostro modo di vedere il mondo e di scrivere canzoni?

Matt: Sì, sicuramente. Adesso ho una visione del mondo più completa e una prospettiva più ampia. Riesco anche a esprimermi meglio.

Avete ricevuto il sostegno di artisti che ascoltavate crescendo, tra cui i Green Day. Quando una band che ammirate vi sostiene pubblicamente, vi dà maggiore sicurezza oppure crea anche una pressione nel dover essere all’altezza delle sue aspettative?

Issey: È quantomeno una conferma del vostro buon gusto musicale! Quando artisti che ammirate, come Blondie, Sex Pistols, The Damned, Iggy Pop, Green Day e altri, vi rivolgono parole gentili, non potete fare a meno di sentirvi lusingati.

La sindrome dell’impostore spesso torna a farsi sentire, ma Matt e io possiamo confrontarci e riconoscerci nelle reciproche esperienze. Questo ci permette di rimanere a galla per la maggior parte del tempo.

Il punk ha sempre significato fare le cose da soli, creare la propria scena e rifiutarsi di aspettare il permesso di qualcuno. Con un’industria musicale in continua trasformazione, pensate che le giovani band debbano ancora seguire lo spirito DIY invece di cercare di adattarsi alle aspettative del mercato?

Issey: È l’unica strada che mi sentirei di consigliare. L’industria musicale è come un gruppo di piromani durante la notte dei falò: tutti si dirigono verso la fiamma più evidente. Allo stesso modo, quando si crea fermento e nasce una scena, l’industria comincia a divorare le band che ne fanno parte.

Per questo spetta soprattutto ai gruppi costruire il proprio pubblico, unirsi ad altri artisti e creare un movimento locale. È anche così che abbiamo dato slancio al nostro progetto.

A Londra abbiamo organizzato eventi chiamati “Youth Explosion”, aperti a tutte le età e molto accessibili, con biglietti da tre sterline. Volevamo permettere ai nostri coetanei minorenni — all’epoca eravamo giovani anche noi — di entrare nei locali e scoprire la musica suonata con le chitarre, che altrimenti rimaneva loro preclusa a causa dei limiti d’età dei concerti.

L’iniziativa ha funzionato alla grande: nel giro di pochi mesi, durante quella serie di appuntamenti, siamo passati da 200 a 800 partecipanti.

Un discorso simile vale per “Incendiary!”, una serata settimanale che abbiamo avviato a Soho con un obiettivo diverso: riunire nello stesso locale, ogni giovedì, la grande ondata di band con chitarre emerse dopo il lockdown, contribuendo così a consolidare la scena.

Avete già raggiunto traguardi che molte band inseguono per decenni, eppure attivi da solo 6 anni. Come immaginate il successo dei The Molotovs tra cinque anni, al di là delle classifiche e dei locali sempre più grandi?

Matt: Sì, probabilmente… Voglio dire, è quello a cui aspira qualsiasi band che voglia vivere della propria musica, no? Album e singoli consecutivi al numero uno e tour importanti tutti esauriti, uno dopo l’altro.