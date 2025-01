Intervista: il ritorno dei MARSH MALLOWS

Il 25 Aprile al Vidia di Cesena assisteremo al ritorno di una storica band nata nel 1998 con ben 6 lavori (tra Album ed EP) all’attivo… ne abbiamo parlato direttamente con loro:

Cosa vi ha spinto a tornare dopo 9 anni?

Un messaggio su Whatsapp da parte di Andy a fine Novembre 2024 che mi dice “hey, ci han chiesto disponibilità per il 25 Gennaio al Vidia. Te la senti?”. La risposta è stata decisa, senza pensarci troppo “si”. E’ nato tutto da questo, forse avevamo bisogno di questo, di sentire che qualcuno aveva ancora bisogno di ascoltare live i Marsh Mallows o di avere “una scusa” per rivederci in sala prove.

So che siete sempre in mezzo alla musica, tra organizzazione di eventi e altro … Quali sono le differenze che vedete tra mondo punk dei vostri esordi e quelle di adesso? (invecchiamenti a parte 🙂 )

Non abbiamo mai abbandonato la musica in questi 9 anni chi continuando a suonare (andy, Fabio e Teo) chi ad organizzare concerti ed eventi (jim). Agli esordi era tutto una scoperta… spedivi una demo e non sapevi se arrivava, mandami una mail e stavi mezz’ora ad aspettare perché le connessioni erano lentissime, c’era corrispondenza epistolare (si dice così?) spedendosi lettere con fans e a locali. Era tutto cosi romantico! Ora è tutto più freddo, veloce, diretto. Spotify ha cambiato la comunicazione della musica. Ma c’è ancora fermento nel punk rock italiano, ci sono band che scrivono, si sbattono, cercano spazi per farsi conoscere e suonare. Bisogna continuare e sostenersi, siamo una nicchia che però crea persone, il Punk rock ti aiuta per tutta la vita! A 46 anni posso dirlo con certezza!

Parliamo ancora di passato.. qual’è il concerto al quale siete più affezionati?

C’è ne sono stati tanti anche perché, da piccola band romagnola, ogni concerto in giro per l’Italia era un sogno che si avverava che ci fosse 1 persona o 1000 a guardarti. Però una delle date che ha cambiato un po’ la nostra percezione di live è stata nel 2002 dove, grazie al nostro amico/manager/guru Alfredo “Kappa” Cappello, ci troviamo ad essere l’unica band spalla dei BAD RELIGION al Palacisalfa di Roma. Incredibile, emozionante, paralizzante… avevamo da poco fatto uscire il primo album “Alcatraz” e quella spinta ci portò a scrivere “Qualcosa di nessuno”

Cosa dobbiamo aspettarci dalla data al Vidia del 25 Gennaio?

Tanto puro, genuino, sincero Punk Rock stile Marsh Mallows! Vogliamo dare tutto!

Guardandovi indietro e riascoltando oggi i vostri album… quale vi piace di più e a quale pezzo sei/siete particolarmente legati? (e perchè?)

L’album a cui siamo più legati è sicuramente “Qualcosa di nessuno”, il diretto, sincero! Siamo legati particolarmente a alla title track di quel disco scritta a 8 mani! Ma la storia dei Marsh Mallows principalmente a Rimini non può slegarsi da Mad Bread e da Impazzisco a San Francisco (riff e assoli che in parte “spaventarono” i puristi del punk rock)

Sentiremo ancora parlare di Marsh Mallows dopo questa data? Qualcosa bolle in pentola?

Lo speriamo! Ora siamo anima e core sul Vidia ma il pensiero di fare qualche live mirato, di re-incontrare ancora amici e fans dopo tanti anni in giro per l’Italia ci stuzzica parecchio. Vediamo!

In conclusione vorrei ringraziarvi perché come Punkadeka siamo nati e cresciuti insieme. Ricordiamo ancora i primi live nel 1999 con il banner nero Punkadeka a seguito e vedere la crescita e la notorietà che il sito ha ottenuto negli anni ci riempie di orgoglio! W Punkadeka, W il Punk Italiano!!!