IntoTheBaobab: Mille Mondi Possibili

Nell’anno del ventesimo compleanno degli IntoTheBaobab, storica Punk Band Bolognese, è finalmente disponibile il loro nuovo lp “Mille Mondi Possibili”. Una coproduzione Bologna Punx.

Un disco dedicato a tutta la tribù danzante che li ha accompagnati in questi anni e all’energia che hanno scatenato intorno a loro. Quella energia di chi non si placa, di chi vive e condivide, di chi non si arrende ed è ancora alla disperata ricerca di…Mille mondi possibili!

Puoi trovare “Mille Mondi Possibili” al Circolo Hex di Bologna!

Info: [email protected]

Guarda il nuovo video di “Luna” contenuta nell’Lp “Mille Mondi Possibili”

Musica e parole: Intothebaobab

Registrato al SonHouseStudio di Bologna

Uscita: ottobre 24

Testo: Luna di metallo

fondi lenta nel mare nero

fai scintillar le onde

fai brillare ciò che è vero

Luna rossa mestruazioni

irradia ferormoni

pulsa nei muscoli distorti

che si travestono da cuori

D’ogni ingiustizia

D’ogni lamento

D’ogni risata persa nel vento

complice amante energia sessuale

di ogni eresia cacciata

dal Sole

Disse la Luna:

“Guarda pure il dito,

tanto stanotte mi guarderà un’altra donna,

a dicembre,

a Bologna”.

D’ogni ingiustizia

D’ogni lamento

D’ogni estinzione persa nel tempo

Satellite gira per mano all’umore

di ogni eresia cacciata

dal Sole

sole

sole sole sole

persone

sole

Disse la Luna:

“Guardate pure il dito,

tanto stanotte mi guarderà un’altra donna,

a dicembre,

a Bologna”.

D’ogni estinzione persa nel tempo

Satellite gira per mano all’umore

di ogni eresia cacciata

dal Sole

persone

sole