Intrevista ai DURACEL: “LE SCELTE CHE FAI IN PRIVATO RACCONTANO QUELLO CHE SEI”

Ventitré anni di Duracel, tra punk, amicizia, crisi, ritorni e soprattutto scelte. Una lunga intervista senza troppi filtri, in cui la band veneziana racconta cosa è cambiato nella scena, cosa significa essere ancora punk e perché, a volte, un “No” può valere più di un ritornello.

Nel corso degli anni i Duracel hanno attraversato diverse fasi della scena punk italiana. Guardandovi indietro, qual è il cambiamento più grande che avete visto nel modo di vivere e ascoltare il punk?

Non c’è nulla che sia rimasto uguale ai primi anni duemila, e questo in sé non è così strano. Lo shock più grande trovo che, forse, sia avvenuto proprio in quegli anni, piuttosto che nei tempi più recenti.

Per quanto ci riguarda, per noi vivere e ascoltare punk significava mettersi in una posizione di profonda rottura con tutto il mondo dei “vincenti”, e non solo in senso musicale. Voleva dire essere contro: contro la musica patinata di MTV, contro i truzzi da discoteca, contro le buone maniere, contro la globalizzazione… contro la maggior parte delle persone e delle idee dominanti.

Ma proprio in quegli anni — dagli anni del cravattino dei Green Day in poi, per capirci — le cose hanno iniziato a cambiare velocemente.

Oggi fare punk è praticamente solo una scelta estetica: nessuno si stupisce se suoni al festival del centro sociale e il giorno dopo ti iscrivi a X Factor. Nessuno ti stigmatizza se di giorno ti metti la cresta e le spille e la sera porti un singolo a Sanremo.

Nel mondo polarizzato che c’era, quello in cui abbiamo iniziato a vivere noi, questo sarebbe stato impossibile: pura fantascienza, o meglio: un vero e proprio film dell’orrore.

Ecco, oggi purtroppo il punk ci pare diventato uno dei tanti, troppi, modi con cui alla fine puoi iscriverti a un talent per arrivare a cantare a Roma con la Pausini e Achille Lauro. Buffo, no?

Avete sempre avuto un approccio molto diretto, fatto di melodie immediate e testi in cui molti si possono riconoscere. Quanto è importante per voi riuscire a raccontare esperienze quotidiane in cui il pubblico possa ritrovarsi?

È la cosa più importante per noi. L’approccio “diretto” per quanto ci riguarda nasce dalla scuola Ramones. Se non altro, dal fatto che anche noi siamo sempre stati lontani dalla politica, perché siamo fondamentalmente nichilisti; l’idea di parlare di sciocchezze e amenità era già contestazione, in un’epoca in cui la politica permeava fortemente i nostri ambienti.

Ma su questo aspetto, che comunque c’è ed è originario, si sovrappone un’attitudine pop che abbiamo sempre condiviso tutti e quattro. È un’attitudine che magari non tocca l’aspetto musicale della canzone, ma che riguarda i testi e il modo di veicolarli.

Anche la canzone più idiota, se la cantiamo, per noi ha un senso. La gente vi si ritrova, perché alla fine parliamo praticamente solo di un tema: del nostro tempo che passa e delle cose genuine e vere che, inevitabilmente, si porta via.

Questo è un tema che tocca, e credo ancor di più di questi tempi, la maggior parte dei millennials; categoria, questa, che rappresenta lo zoccolo duro del nostro pubblico.

Il punk rock ha la capacità di creare legami che durano nel tempo, sia tra le band sia tra il pubblico. Qual è il rapporto più bello o inaspettato che la musica vi ha permesso di costruire in questi anni?

…quello fra noi quattro Duracel, senza dubbio!

Inaspettato, perché siamo quattro persone completamente diverse l’una dall’altro. Davvero non potremmo essere più diversi come carattere, inclinazioni e interessi.

Eppure, in questi ventitré anni abbiamo costruito un rapporto di fratellanza incredibile, che è riuscito a resistere — e anzi a rafforzarsi — proprio nei momenti di crisi.

Possiamo solo augurare ai ragazzi che si affacciano al mondo della musica oggi di poter avere la fortuna di condividere così tanto e per così tanto tempo con delle persone: è da grandi, poi, che ci si riscopre davvero fratelli, e questa è una cosa stupenda.

Cosa vi ha spinto a tornare sui palchi?

In parte l’ho detto: l’emarginazione e il riaffermarlo come valore e come scelta sono stati il grimaldello dei primi anni duemila; lo è stata di nuovo per questo ritorno.

Chiaramente, la cosa mi riguarda personalmente. Da Zamu, dico che molti sanno che ho vissuto anche dei periodi difficili e di crisi. Ne vado anche fiero, per carità: tutto molto rock’n’roll.

Certo, però, che in quella fase non ho potuto contare su chissà che supporto da parte di molte persone, nella musica e nei rapporti più stretti, che quando andava tutto a gonfie vele mi giuravano “amore eterno”.

Per me, tornare coi Duracel è stato un modo di resettare le false convinzioni che mi avevano blandito per troppi anni e mi ha dato l’energia per ripartire da una sorta di “punto zero”.

Lo so anche io che non è così, ma è quello che mi sono raccontato per ritrovare la gioia di scrivere e riprendere a far diventare parole e musica il malessere: quando ci riesci, il mal di vivere viene automaticamente derubricato e diventa racconto.

Quindi, smette di farti male; e, anzi, può diventare benzina per una pagina nuova!

Cosa vi fa ancora sentire parte di una scena?

Sentirsi parte di qualcosa è bellissimo. Noi abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento apparentemente sarcastico e critico nei confronti di una scena, che — probabilmente — non è mai esistita per come troppi l’hanno voluta raccontare.

È fuori discussione che per ogni abbraccio che ricevi ci sono due sputtanamenti in arrivo appena ti giri, ma questo non è certo un’esclusiva della nostra scena.

Dico “nostra”, perché invece ci riconosciamo a naso con centinaia di persone che hanno vissuto le stesse nostre emozioni, affrontato gli stessi demoni, amato gli stessi cantanti.

Noi ci sentiamo parte di questo perché, dall’altra parte del palco, ci sono un sacco di persone che stanno esattamente come noi.

È come stare in una famiglia allargata, enorme: ci si può non vedere per anni, ma poi, appena arriva l’occasione, è come se il discorso non si fosse mai interrotto!

Qual è la cosa più importante che avete imparato dall’essere in una band?

Fa davvero ridere che ci sia qualcuno che crede che bisognerebbe tornare al servizio militare obbligatorio, così i giovani tornano ad “imparare la disciplina”. Ridicolo.

Io metterei obbligo di legge, per un ragazzo, di avere una band e di andarci in tour almeno tre anni.

Stare in una band è la stessa cosa del servizio militare… ma senza le armi, che fanno cagare.

Vuol dire stare assieme a quattro persone legate solo da un’idea, da un valore condiviso; vuol dire imparare a condividere gli spazi (spesso ristretti), la propria intimità, accettare gli scleri l’uno dell’altro; significa imparare a raccogliersi a vicenda dalla strada quando si è troppo sbronzi per tornare in hotel da soli; significa condividere gli alti e i bassi (tantissimi) che solo il palco ti sa regalare.

Significa imparare a gestire le ristrettezze economiche e condividere le delusioni, sia musicali che amorose.

Davvero, non esiste un’esperienza più formativa di quella che rappresenta stare in una band! Su questo non ho dubbi!

Quale disco o artista ha cambiato il vostro modo di vedere la musica e perché?

I Ramones: non c’è discussione.

È la band che abbiamo condiviso da subito; la loro è stata la prima canzone che abbiamo suonato; il loro il primo look che abbiamo copiato da ragazzetti.

Non credo sia il caso di dare spiegazioni particolari: qualunque giovinastro abbia mai preso in mano una chitarra senza sapere nulla di musica, preso in giro dal metallaro o dal virtuoso di turno, ha sentito un brivido quando si è accorto che dopo mezz’ora in sala prove riusciva a far suonare l’amplificatore in modo da riprodurre, più o meno identico, un brano famoso.

A noi è successo esattamente questo.

Anche se poi la vita ti porta nelle orecchie tonnellate di musica, quell’imprinting non te lo toglie più!

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare la vostra band per una sola cosa, quale vorreste che fosse?

Se dovessi scegliere una cosa, vorrei che fosse uno dei nostri No… perché quando è stata l’ora, qualche “No” lo abbiamo detto, e senza troppa pubblicità.

Viviamo in un’epoca in cui siamo tutti abituati a dire un sacco di “Sì”… solitamente, ai “potenti” della musica; di norma in nome dei soldi o — ancora peggio — di un brandello di fama in più.

“Ma sì, mi hanno chiamato, ci vado a Sanremo. Tu che avresti fatto?”… “Ma sì, lo faccio il duetto con Annalisa, tu che avresti fatto?”… sono risposte che sentiamo tutti i giorni fra i musicisti alternative di ogni sorta e categoria, come se la visibilità fosse l’unica cosa che conta: l’altare a cui sacrificare qualsiasi cosa.

Personalmente, preferirei che tra vent’anni qualcuno si ricordasse di un No a caso; per esempio, che quando Marco Pannella (un uomo incredibile e di una simpatia travolgente) ci chiese personalmente di suonare a Roma alla Convention dei Radicali… noi, cortesemente, dicemmo di no.

Lo dicemmo perché con lui condividevamo alcune cose, ma molte altre ci dividevano nettamente: e questo valeva un No, più di un articolo su La Repubblica.

Ecco: preferisco che qualcuno ricordi questo piuttosto che un ritornello orecchiabile.

I ritornelli vanno e vengono, ma le scelte che fai in privato raccontano quello che sei.

Qual è la convinzione sul punk che avete oggi e che non avevate quando eravate ragazzini?

Eravamo convinti che il punk fosse morto.

Da ragazzini non avremmo scommesso un centesimo sul fatto che saremmo stati qui, dopo tutto questo tempo, a parlare di scena, di valori condivisi: pensavamo sarebbe stato il gioco di un paio di estati.

E invece… eccoci qui, a polemizzare, a gridare, a strimpellare incazzati come allora.

Forse anche di più di allora, a ben vedere.

Qual è il messaggio o il valore che sperate arrivi al pubblico dopo il vostro concerto al Punkadeka Festival?

Spero davvero che i ragazzi che sono stati sotto il palco sentano che noi, davvero, non abbiamo mai svenduto nulla di tutto questo.

Mai, nemmeno una volta.

Il messaggio che vorrei che restasse è che per noi quattro millennials veneziani davvero, oggi come allora, conta solo vedere quella lacrimuccia che nasce quando parte “L’immagine di te” o “Largo Tempini”.

Ci siete sempre stati solo voi: il resto, per noi, non ha mai contato un cazzo.