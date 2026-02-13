Io e i Gomma Gommas: “Felicità” diventa punk per i 25 anni di carriera

Osimo (AN), 13 febbraio 2026 – Io e i Gomma Gommas festeggiano 25 anni di attività con una scelta tanto iconica quanto irriverente: una travolgente versione punk di “Felicità”, storico brano di Al Bano & Romina Power. La celebre hit pop si trasforma così in un pogo contagioso, tra chitarre distorte, cori da stadio e l’inconfondibile energia della band marchigiana.

Il singolo è il primo estratto da un album composto da dieci cover degli anni ’80, in uscita in primavera. Il disco è stato registrato al Gommastudio durante le pause tra i concerti del 2025 e successivamente mixato al Dyne Engine Studio da Manuele Pesaresi, catturando tutta la spontaneità e l’attitudine live del gruppo.

Ad accompagnare il brano, un videoclip divertentissimo dai colori fluo e dal look dichiaratamente anni ’80. Nel video la band si cimenta in sessioni di aerobica ed esercizi in palestra, sfoggiando grande autoironia. Tra le comparse, oltre al tuttofare Miché, anche Verdo e Ricca, i due bassisti che hanno militato nelle precedenti formazioni dei Gommas.

«Volevamo celebrare i nostri 25 anni con qualcosa di iconico e ironico: cantate con noi mentre torniamo in forma! Ahahah» – Io e i Gomma Gommas.