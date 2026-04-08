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IO E I GOMMA GOMMAS “POMPA IL VOLUME” – Video in anteprima esclusiva!

byDeka
8 Aprile 2026
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Traguardo d’argento: 25 anni di punk-rock italiano

Gli Io e i Gomma Gommas, la band marchigiana che da un quarto di secolo stravolge con adrenalina, velocità e sana autoironia i grandi classici della musica italiana, festeggiano i 25 anni di carriera (2001-2026) con il nuovo album “POMPA IL VOLUME”, in uscita il 10 aprile 2026.

Dopo il singolo “Felicità” (cover esplosiva della hit di Al Bano & Romina Power, già disponibile su tutte le piattaforme), arriva l’album completo: 10 cover degli anni ’80 completamente rivisitate in chiave punk-rock, pronte a far saltare dal divano (e scatenare il pogo) chiunque le ascolti.

Insieme al disco uscirà anche il videoclip ufficiale del singolo “Cuccurucucù”, il celebre brano di Franco Battiato reinterpretato con l’energia irriverente e travolgente che da sempre contraddistingue la band.

«Un progetto che celebra i nostri 25 anni di punkattività!» dichiarano i Gommas. «Dopo un quarto di secolo continuiamo a fare quello che ci riesce meglio (o peggio, dipende dai punti di vista): prendere le canzoni italiane e pomparle a tutto volume con la nostra dose di sana follia.

Quindi alzate il volume, preparate le ginocchiere e unitevi alla festa. 25 anni e non sentirli… o forse sì, ma con il volume a manetta! Ahahahah!»

L’album è stato registrato al Gommastudio di Osimo (AN) da Filippo Ravaglioli (cantante e chitarrista della band) tra marzo e novembre 2025, durante le pause del tour. Mixaggio e mastering sono a cura di Manuele Pesaresi presso il Dyne Engine Studio di Castelfidardo (AN).

Tracklist di “POMPA IL VOLUME”:

1) Felicità (Al Bano & Romina Power)

2) Cuccurucucù (Franco Battiato)

3) Spacchiamoci le Orecchie (Jovanotti)

4) Maledetta Primavera (Loretta Goggi)

5) L’estate sta finendo (Righeira)

6) Rock ‘n’ roll robot (Alberto Camerini)

7) L’italiano (Toto Cutugno)

8) Che fico (Pippo Franco)

9) Alghero (Giuni Russo)

10) Sono un ribelle mamma (Skiantos)

Anche questa volta la band ha voluto omaggiare il punk americano con un tocco ironico e irriverente: la copertina è infatti una parodia del classico “Pump up the Valuum” dei NOFX (dopo quella dei Rancid). Il grido è sempre lo stesso: «Facciamo anche le cover delle cover! Ahahah!»

Il videoclip di “Cuccurucucù” è stato girato da Nicoletta Pasquini (Foto F Lab) e montato da Filippo Ravaglioli (Pip Art).

Con l’uscita del disco sarà disponibile anche un’edizione limitata di merch, in vendita su:

 https://gommagommas.bandcamp.com

“POMPA IL VOLUME” esce il 10 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Contatti e link:

Sito ufficiale: www.gommagommas.it

Instagram: @gommagommas

Facebook: facebook.com/gommagommas

YouTube: youtube.com/gommagommas

Info concerti: +39 348 6011325 | [email protected]

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