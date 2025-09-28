Italian Ska Raduno Vol. 3 a Parma il 4 ottobre

Sabato 4 ottobre 2025 torna a Parma l’Italian Ska Raduno, giunto alla sua terza edizione. L’evento si terrà all’Arci CDC di Viale Mentana 31/A, a pochi passi dal centro città e dalla stazione.

Le porte apriranno alle 17 con un dj set che accompagnerà il pubblico prima, durante e dopo i concerti, con Skawalker, Peter Skanking e Bolly. Dalle 20 il palco ospiterà una line-up tutta dedicata alla musica in levare: The Strike, I Ramiccia, I Premi Oscar, The Lioness e Boogamen.

Il contributo artistico è fissato a 10 euro più tessera Arci 2026.

L’iniziativa nasce ancora una volta dal desiderio di riunire la comunità italiana dello ska, offrendo una giornata di musica, amicizia e condivisione, nel segno della passione comune per i ritmi in levare.