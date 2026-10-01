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ITALIAN SKA RADUNO Vol.4

byDeka
1 Ottobre 2026
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Torna Italian Ska, la rassegna dedicata alla cultura dello Ska, del Rocksteady e del reggae, con una serata all’insegna delle sonorità giamaicane, quattro live e una festa destinata a proseguire fino a tarda notte.

Sul palco si alterneranno L’Ondes alle 20:45, Skarabazoo alle 21:30, The Troublemakers alle 22:30 e, alle 23:30, sarà la volta dei The Magnetics, protagonisti della chiusura live della serata.

A completare il programma ci sarà il DJ set di Peter Skanking, affiancato dalla presenza di Radio Città Fujiko 103.1 FM, per accompagnare il pubblico tra Ska, Rocksteady, Bluebeat e Jamaican vibes.

La serata non sarà però dedicata soltanto alla musica: è previsto anche un raduno di Lambrette, mentre saranno presenti bancarelle con vinili e merchandising.

La prevendita è consigliata. Tutte le informazioni sull’evento e i biglietti sono disponibili sul sito di Arci Stella.

Info e prevendite

Italian Ska si prepara quindi a riportare sul palco e sulla pista da ballo le atmosfere della cultura ska e delle sue radici giamaicane, con una serata pensata per proseguire ben oltre l’ultimo live.

Live:
20:45 — L’Ondes
21:30 — Skarabazoo
22:30 — The Troublemakers
23:30 — The Magnetics

DJ set: Peter Skanking
Radio: Radio Città Fujiko 103.1 FM

Info booking: roxteady.agency@gmail.com
Roxteady Agency
The Magnetics
Arci Stella

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