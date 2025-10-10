IVENOP: il pop punk incontra il caos digitale in “Non mi fido”

Esce oggi “Non mi fido”, il nuovo singolo degli IVENOP, che trasforma il disordine del presente tecnologico in un irresistibile inno pop punk. Tra truffe online, pubblicità aggressive e chiamate moleste, la band racconta con ironia e ritmo serrato l’assurdità della vita connessa, dove tutto è un’offerta a tempo e ogni clic può nascondere una trappola.

Con un linguaggio diretto e una scrittura cinematografica, il brano dipinge scene di quotidiana alienazione digitale, bilanciando sarcasmo e autocoscienza. Il ritornello — «Ma io non clicco, son mica scemo» — si trasforma in un manifesto generazionale, tra riff energici e melodie da cantare a squarciagola.

“Non mi fido” è una fotografia lucida e ironica della realtà online del 2025, un invito a ridere di noi stessi mentre proviamo a non farci ingannare dagli algoritmi.

Gli IVENOP, nuova voce della scena pop punk italiana, combinano l’attitudine ribelle degli anni Duemila con un sound fresco e personale. Dopo una serie di singoli autoprodotti che hanno acceso i riflettori sull’underground, la band è pronta a conquistare un pubblico sempre più ampio con la propria energia diretta e contagiosa.

“Non mi fido” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Guarda il video di seguito: