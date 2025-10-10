34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

IVENOP: il pop punk incontra il caos digitale in “Non mi fido”

byDeka
10 Ottobre 2025
No comments

Esce oggi “Non mi fido”, il nuovo singolo degli IVENOP, che trasforma il disordine del presente tecnologico in un irresistibile inno pop punk. Tra truffe online, pubblicità aggressive e chiamate moleste, la band racconta con ironia e ritmo serrato l’assurdità della vita connessa, dove tutto è un’offerta a tempo e ogni clic può nascondere una trappola.

Con un linguaggio diretto e una scrittura cinematografica, il brano dipinge scene di quotidiana alienazione digitale, bilanciando sarcasmo e autocoscienza. Il ritornello — «Ma io non clicco, son mica scemo» — si trasforma in un manifesto generazionale, tra riff energici e melodie da cantare a squarciagola.

“Non mi fido” è una fotografia lucida e ironica della realtà online del 2025, un invito a ridere di noi stessi mentre proviamo a non farci ingannare dagli algoritmi.

Gli IVENOP, nuova voce della scena pop punk italiana, combinano l’attitudine ribelle degli anni Duemila con un sound fresco e personale. Dopo una serie di singoli autoprodotti che hanno acceso i riflettori sull’underground, la band è pronta a conquistare un pubblico sempre più ampio con la propria energia diretta e contagiosa.

“Non mi fido” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Guarda il video di seguito:

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Templeton Pek annunciano il nuovo album Savages

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.