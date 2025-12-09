Ivenop: in arrivo il nuovo singolo

Gli Ivenop annunciano l’uscita del loro nuovo singolo Portami a Casa, disponibile dal 12 dicembre.

Il pezzo si muove nello spirito della satira — intesa come critica più o meno pungente alla vita contemporanea — e affronta, con tono irriverente, il tema della crescita e del “diventare grandi”. Portami a Casa racconta la stanchezza dopo il lavoro, la salute che inizia a scricchiolare, e persino la crescente fascinazione per treni e cantieri. Una riflessione ironica e pungente su chi, con il tempo, tende a sparire preferendo il divano anche a una semplice pizza con gli amici.

Un nuovo capitolo per gli Ivenop, tra sarcasmo, quotidianità e una buona dose di realtà.