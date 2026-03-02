Punkadeka festival 2026- MXPX
IVENOP: pubblicano il primo EP "Non Ho Voglia" il 6 marzo

2 Marzo 2026
Il 6 marzo uscirà “Non Ho Voglia”, primo EP degli IVENOP. Un debutto che mette al centro tematiche quotidiane e generazionali, affrontate con un approccio diretto e personale.

“In un mondo in continua evoluzione, dove da un giorno all’altro le cose cambiano dal bianco al nero, ci ritroviamo essere quasi inadeguati rispetto all’epoca che stiamo vivendo. Siamo talmente stimolati dai nostri apparecchi elettronici che non siamo più abituati ad annoiarci e, allo stesso tempo, ci annoiamo subito di fare qualsiasi cosa. L’EP parla proprio delle difficoltà dello stare al passo con il mondo di oggi, la difficoltà della cosiddetta “vita dopo i trent’anni” dove se vuoi riposare vieni giudicato , dove devi sempre fare qualcosa per intrattenerti. Quando, in realtà, dovremmo “normalizzare” il fatto che se lavori 6 giorni su 7, magari quella volta ogni tanto, puoi anche non avere voglia di fare qualcosa.”

