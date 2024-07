Izzy Day 2024: continuare a suonare, anche per chi non c’è più (Monza, 22/06/24)

Sono passati 22 anni da quando un incidente stradale portò via troppo, troppo prematuramente Marco Invernizzi, detto Izzy, privando i WaterTower (e il mondo) del suono del suo trombone. Da allora, l’Izzy Day è un appuntamento imperdibile per i punkers della Brianza, con i WaterTower che invitano band amiche per suonare e ricordare.

Quest’anno il mini-festival si chiama “Izzy & Segre Day”, perché si è aggiunto un altro nome da portare nel cuore. Segre era una figura fondamentale della scena punk brianzola, e ha partecipato a quasi tutti gli Izzy Day come musicista negli Hate Seconds – anche la scorsa edizione era sul palco a suonare per ricordare il suo amico Izzy. E oggi il suo nome è nel titolo di un concerto in memoria, perché ci ha lasciato a Gennaio.

La location è nuovissima, la nuova sede dell’ARCI Scuotivento in una bocciofila di Monza, ma gli amici son quelli di sempre: fin da prima che inizi il primo gruppo la gente è talmente tanta che esce dal locale e si beve una birra in compagnia all’esterno. Iniziano a suonare i JodedosS, ottimi per iniziare a portare nel locale un po’ di gente e far muovere i piedi a ritmo di punk rock mentre si beve qualcosa. Anche loro sono qui per ricordare un amico che non c’è più, il loro bassista Cioccio, morto a inizio 2023. Dopo di loro ci sono Amos & The Ruers, dei quali ho tessuto più volte le lodi su queste pagine, e che anche questa sera non deludono con il loro rock and roll. Poi, la sorpresa: i Croce 666 ribaltano lo stile della serata riportando i più aperti di mente ai tempi e ai “rumori” degli Atari Teenage Riot con blast-beat elettronici sparati da un monsignore, urla da un cyberpunk e un basso suonato da una signora demone. Sicuramente rimangono tutti colpiti dalla performance.

Infine, i Watertower: per cambiare un po’ le carte in tavola quest’anno decidono di aprire il palco ad una serie di ospiti (visti molto raramente sul palco della band). Dopo una prima parte del set che vede le canzoni immancabili in un concerto, inizia a salire sul palco Caio, l’altra metà degli Hate Seconds, che suona Sudore e Parenti Serpenti e anche un pezzo della band grind brianzola. Arriva poi Lorenzo Corno, bassista per i death metallers Husqwarnah ma onorato di suonare Il Pompiere in memoria di un altro amico, Daniele Sala, scomparso già da qualche anno e grandissimo fan dei WaterTower. Infine, Piè e Amos dei The Ruers si presentano per suonare gli ultimi pezzi e rendere il tutto ancora più caotico e festoso, com’è giusto che sia. Si lascia lo Scuotivento con un sorriso sulle labbra, e in testa le note finali di “Arriva Arriva”.

Accanto ai nomi degli amici che stasera vengono ricordati, voglio aggiungere anche quello di Teo Segale, mio amico personale ma anche impegnatissimo dietro le quinte del mercato discografico: si può dire che la primissima spinta alla diffusione di Punkadeka fu data proprio da lui nel 1999, visto che gestiva l’importazione delle band Epitaph, Hellcat e tante altre, garantendo al signor Fabio “Deka” in persona dischi e interviste quando la webzine stava ancora nascendo.

Izzy, Segre, Daniele, Teo, Cioccio, e tutti gli altri amici che ci hanno lasciato: siamo qui per voi, perché le ferite rimangono, ma rimane anche la musica che avete prodotto e che avete ascoltato. Dobbiamo continuare a suonare per voi, o anche semplicemente continuare ad andare a vedere i concerti che vi piacevano: è un modo di tenere viva la vostra memoria, facciamo noi quello che voi non potete più fare.