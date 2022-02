Jaguero: ascolta Mild Safari, il singolo di debutto della band con membri di Slander, Regarde, La Fortuna.

Una nuova punk rock band composta da vecchie conoscenze è nata nel cuore del Veneto. Composti da membri di Slander, Regarde e La Fortuna, i JAGUERO debuttano con il primo singolo “Mild Safari”, biglietto da visita che anticipa il primo EP del gruppo, prodotto da Maurizio Baggio presso La Distilleria di Bassano del Grappa, in uscita in Aprile per Epidemic Records su tutte le piattaforme digitali.

LINK AL SINGOLO: https://youtu.be/UXlP_5YMn0c

La band presenta il singolo dicendo: “Mild Safari si immerge profondamente nella fine di una relazione, causata da una partenza imminente. Elaborando collettivamente il tutto durante un fine settimana incasinato, l’unica soluzione sembra essere abbracciare tutte le emozioni e apprezzare davvero quello che si aveva. Basta dire ciò che si pensa in modo puro, e andare avanti verso nuovi orizzonti.”

Mild Safari esce oggi in digitale, lo trovate qui: www.smarturl.com/JagueroMS

Potete seguire i Jaguero sui social per restare aggiornati sulle attività della band e sull’uscita dell’EP.

