JAGUERO: restare fuori posto per sentirsi vivi

C’è qualcosa nei Jaguero che sfugge alle coordinate più prevedibili della scena punk/emo contemporanea. Non è solo una questione di suono, ma di attitudine: un modo di stare dentro le canzoni senza mai cercare davvero un equilibrio, anzi, abitando quella tensione continua tra urgenza e fragilità.

Con Make Me Feel Alive Again, il loro primo full length, la band vicentina mette a fuoco – o forse rende ancora più evidente – questa identità irregolare, fatta di contrasti, slanci e ripartenze. Un disco che non cerca risposte definitive, ma prova a stare dentro le domande.

Ne abbiamo parlato con loro, partendo dal nuovo album ma allargando lo sguardo su tutto ciò che li ha portati fin qui: il rapporto con il passato, il bisogno di esporsi, e cosa significa oggi, davvero, sentirsi vivi.

ASCOLTA L’ALBUM: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mQ_ZJ1yMkkPCl0-X0rrs31ujaTulvxZMw&si=6dZEsOgBwVNcStCf

“Make Me Feel Alive Again” sembra più una necessità che un semplice debutto: in quali momenti del processo vi siete resi conto che stavate andando oltre un “disco punk/emo” e stavate costruendo qualcosa di più personale e difficile da incasellare?

Ce ne siamo resi conto quando abbiamo smesso di pensare alla struttura classica del genere e abbiamo lasciato che fosse l’urgenza emotiva a guidare i pezzi. Brani come Lit hanno cambiato forma tantissime volte proprio perché rifiutavano di incastrarsi in una formula prestabilita e per noi scontata, altri come Monday invece sono nati spontaneamente con un’identità ben precisa. Non abbiamo cercato di fare un disco punk/emo da manuale, ma volevamo solo che ogni singola nota e parola rispecchiasse esattamente quello che avevamo dentro in quel momento, senza filtri o costrizioni.

Nei vostri brani torna spesso una tensione tra identità e aspettative esterne – in “Twentyfour7” è quasi esplicita: quanto è stato liberatorio (o invece scomodo) mettere nero su bianco questo conflitto?

È un mix di entrambe le cose. Mettere a nudo la vulnerabilità e l’assertività in un pezzo come Twentyfour7 è scomodo perché ti espone completamente, ma è l’unico modo che conosciamo per fare musica in modo onesto. Esprimere la sensazione costante di essere tirati in più direzioni e la fatica di dover sempre corrispondere a qualcosa è stato liberatorio. Il titolo stesso del disco, nel contesto del testo, diventa uno statement chiaro: vivere la vita alle nostre condizioni, mettendo al centro il benessere interiore.

Il disco alterna momenti molto melodici ad altri più abrasivi, sporchi, quasi irrequieti: è una scelta istintiva o avete lavorato consapevolmente su questi contrasti come linguaggio narrativo?

È una scelta assolutamente istintiva che poi si è trasformata nel nostro linguaggio naturale. La nostra musica vive in quel limbo e in quella tensione tipica di punk, grunge, hardcore ed emo. Non ci sediamo a tavolino per calcolare quanti minuti debbano essere melodici e quanti abrasivi; lasciamo che la dinamica del pezzo segua l’evoluzione delle sensazioni che vogliamo trasmettere. Quella dinamica irrequieta è lo specchio fedele di come viviamo la nostra quotidianità.

Venite da esperienze in band come Slander, Regarde e La Fortuna: cosa vi siete portati dietro e, soprattutto, cosa avete sentito il bisogno di lasciare indietro per far esistere davvero i Jaguero?

Ci portiamo dietro l’amicizia, l’attitudine e l’esperienza accumulate in anni di concerti e sale prove condivise. Abbiamo lasciato indietro la necessità di dover dimostrare qualcosa a tutti i costi o l’obbligo di recitare un ruolo all’interno di una scena. I Jaguero sono nati in un momento particolare proprio per combattere la noia e la mancanza di live post-pandemia, senza una direzione precisa ma con una libertà totale. Per far esistere questa band abbiamo azzerato le aspettative e tenuto solo la voglia di fare canzoni che piacciono a noi.

Come sono cambiati i Jaguero da i due EP di debutto (Epidemic Records, usciti in digitale e poi raccolti su una bella edizione in vinile colorato) fino a giungere al nuovo album Make Me Feel Alive Again” (Anchors Aweigh Records)? Pensavate di fare ciò che state facendo oggi, il giorno in cui vi siete trovati per le prime prove?

Quando ci siamo trovati per le prime prove del progetto, l’unico obiettivo era registrare cinque pezzi senza pensare troppo al futuro. Rispetto ai primi due EP siamo cresciuti come gruppo, abbiamo fatto nuove esperienze e ci siamo focalizzati meglio sulle sonorità che ci vengono più naturali. L’approdo ad Anchors Aweigh Records è la chiusura di un cerchio partito (e basato) sull’amicizia e sulla stima reciproca. Non avremmo mai immaginato tutto questo all’inizio, ma siamo sempre quattro amici che si vogliono bene e che vogliono fare la musica che vogliono.

La produzione con Maurizio Baggio ha ormai una continuità nel vostro percorso: quanto ha inciso nel definire il suono di questo disco e quanto invece avete voluto metterlo in discussione rispetto ai lavori precedenti?

Icio (Maurizio) è ormai parte della famiglia, e lavorare con lui a La Distilleria è una garanzia assoluta. Avendo già fatto due EP insieme ci conosciamo benissimo, e questo ci ha permesso di spingerci oltre i nostri limiti senza dover ricominciare da capo ogni volta. Ha una preparazione solidissima su tutti i generi che tocchiamo e sulle sonorità a cui puntiamo. Più che mettere in discussione il suo lavoro, abbiamo usato questa forte intesa per osare di più, rendendo le parti abrasive ancora più impattanti e le aperture melodiche ancora più profonde, senza mai cercare la comodità di soluzioni già collaudate o funzionali.

Oggi molte band “alternative” sembrano muoversi dentro coordinate molto riconoscibili: voi invece sembrate cercare anche una certa instabilità, quasi il rischio di non essere sempre a fuoco. È una scelta consapevole?

Sì, preferiamo rischiare e risultare instabili piuttosto che costruire un personaggio o seguire un cliché per rassicurare l’ascoltatore. Costruirsi un personaggio è ciò che, a nostro avviso, snatura un progetto musicale col passare del tempo, perché si finisce per diventare la cover band di se stessi. Ci sentiamo spesso fuori posto nella quotidianità e a volte anche nella stessa scena musicale italiana, ed è normale che questa instabilità si rifletta nelle canzoni. Non essere geometricamente a fuoco ci permette di mantenere questa urgenza espressiva intatta e di suonare “veri”. Poi noi ci divertiamo un casino in questo limbo!

Il titolo “Make Me Feel Alive Again” suona come un bisogno urgente ma anche come una domanda aperta: oggi, dopo aver finito il disco, vi sentite più vicini a quella sensazione o è qualcosa che resta ancora in movimento?

È una sensazione che resta in movimento, ma aver chiuso il disco e avere la possibilità di portarlo dal vivo in Italia e all’estero ci fa sentire decisamente più vicini a quel benessere interiore. Il titolo mantiene volutamente una doppia interpretazione: è una richiesta d’aiuto ma anche una dichiarazione di indipendenza. La ricerca di quel qualcosa che ti fa sentire vivo non si ferma mai, ma questo album è il nostro modo per dire che siamo esattamente dove vogliamo essere.

-a cura di Gab de La Vega-