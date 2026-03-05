JAGUERO: TWENTYFOUR7

I Jaguero pubblicano “Twentyfour7”, l’ultimo singolo che anticipa il loro primo full length “Make Me Feel Alive Again”, in uscita il 10 aprile 2026 per Anchors Aweigh Records.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TJsYgg9QXIQ

Dopo aver mostrato le due anime della band con “Hold Me Close / Monday”, i Jaguero compiono un ulteriore passo avanti con un brano che scava ancora più a fondo nella propria identità. “Twentyfour7” nasce da un conflitto intimo ma universale: quello tra il proprio modo di vivere e lo sguardo giudicante di chi vorrebbe vederci diversi, più allineati, più prevedibili, più rassicuranti.

Il pezzo si muove in equilibrio tra il bisogno di autodeterminazione e il desiderio di ricucire un rapporto.

Forse è uno dei brani più particolari del disco, anche il più distante dalle coordinate abituali della band, ma proprio per questo è quello che oggi li rappresenta di più. “Twentyfour7” racconta l’indipendenza di chi riprende il proprio cammino con lucidità, deciso a non sacrificare la propria voce per essere accettato.

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato da Catrame, diretto da Roberto Graziano Moro in collaborazione con Lorenzo Scudiero, che amplifica visivamente la tensione emotiva e il senso di ricerca che attraversano il brano.

I Jaguero sono una band punk/emo di Vicenza, nata nel 2021 da membri di Slander, Regarde e La Fortuna. Dopo gli EP Worst Weekend Ever (2022) e New Love (2023), prodotti da Maurizio Baggio presso La Distilleria e pubblicati da Epidemic Records, i brani vengono raccolti in un vinile self-titled in edizione limitata, portando la band a esibirsi in festival e concerti rilevanti in Italia e all’estero.

Nel 2026 pubblicheranno il loro primo full length “Make Me Feel Alive Again” per Anchors Aweigh Records, un disco in cui esplorano il lato più viscerale delle proprie sensazioni, lasciandosi alle spalle ogni limite di genere per suonare semplicemente ciò che sentono più giusto. Il loro suono unisce energia, melodia e intensità emotiva, radicandosi nel punk e nel grunge ma mantenendo lo spirito autentico dei piccoli club, dove connessione e partecipazione contano più di tutto.