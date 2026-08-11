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JAILBREAK FEST 2026: a Cagliari si ricorda Massimo Leonardi

byDeka
11 Agosto 2026
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Venerdì 14 agosto, il Cueva Rock di Cagliari ospiterà il Jailbreak Fest 2026 – Con Massimo nel Cuore, una serata speciale dedicata alla memoria di Massimo Leonardi, ideatore del festival, musicista e instancabile sostenitore della scena underground.

Negli ultimi anni il Jailbreak Fest aveva portato a Cagliari alcune delle realtà più interessanti della scena stoner, heavy-psych e alternative internazionale. Questa edizione assume però un significato ancora più profondo: sarà una festa per ricordare Massimo, la sua passione per la musica, il suo impegno nel costruire e sostenere una scena e, soprattutto, la sua incontenibile voglia di stare insieme e fare festa.

A guidare la serata saranno gli argentini Mephistofeles, band stoner/doom particolarmente amata da Massimo, che avrebbe voluto fortemente ospitare al Jailbreak Fest.

Sul palco saliranno anche due band legate direttamente alla sua storia musicale: gli The Moo-Rays, formazione garage-punk nella quale Massimo ha militato per anni, e i Tear Me Down, suoi compagni di una vita e una delle realtà storiche del punk hardcore italiano.

Per l’occasione, Massimo verrà ricordato anche attraverso la sua musica: al microfono dei Tear Me Down si alterneranno sei amici e cantanti della scena punk/hardcore cagliaritana — Leandro dei K’e-K’e-M, Amedeo dei My Own Prison, Giampi dei Gods Of Gamble, Giovanni “Giobia” Siccardi dei dr.drer & crc posse, Bruno degli A Fora De Arrastu e, forse, Daniele “Pille” Pileri dei T.A.Q.B.

Completeranno la lineup della serata i Gods Of Gamble e i Fuzzriders, per un appuntamento che promette di essere tanto un concerto quanto una vera celebrazione della comunità musicale costruita negli anni da Massimo.

Il Jailbreak Fest 2026 nasce dalla collaborazione tra Cueva Rock, Bohemien Eventi, Monolithix e Mis Factory, con il supporto delle band partecipanti e degli amici di Massimo. L’artwork della manifestazione è stato realizzato da Uomo Tigre.

Ma c’è anche un importante risvolto solidale: tutti gli utili della serata saranno devoluti all’Associazione Sardegna Palestina, di cui Massimo Leonardi era membro attivo e grande sostenitore.

JAILBREAK FEST 2026 – CON MASSIMO NEL CUORE
Venerdì 14 agosto 2026
Cueva Rock – Cagliari
Mephistofeles · The Moo-Rays · Tear Me Down · Gods Of Gamble · Fuzzriders
10 euro – Circolo CSAIN
Prevendite disponibili tramite Ticket Cueva Rock

CON MASSIMO NEL CUORE. SEMPRE.

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