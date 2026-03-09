Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

Jello Biafra colpito da ictus emorragico

byDeka
9 Marzo 2026
No comments
Foto: Mielek

Sabato 7 marzo Jello Biafra, storica voce dei Dead Kennedys e fondatore della label Alternative Tentacles, è stato colpito da un ictus emorragico causato da pressione alta.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Biafra:

“Sono saltato giù dal letto perché dovevo andare in bagno, ma la mia gamba sinistra ha ceduto e sono caduto a terra. Non sono riuscito nemmeno a fermare la caduta con il braccio sinistro perché non funzionava. Ho provato a rialzarmi ma non ci sono riuscito. A quel punto ho capito: ‘Oh merda, sto avendo un ictus!’”.

Biafra ha aggiunto:

“Ho ancora tante grandi cose dentro di me, ma adesso ho parecchia riabilitazione da fare”.

Attualmente l’artista è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono stabili. Dalla famiglia di Alternative Tentacles fanno sapere di essere sollevati dal fatto che stia ricevendo le cure necessarie e che verranno forniti aggiornamenti non appena disponibili.

Spotify Playlist
