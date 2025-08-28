Punkadeka festival 2025
Jen Pop annuncia cinque date in Italia a ottobre

byDeka
28 Agosto 2025
No comments

Jen Pop, voce e chitarra delle The Bombpops, torna in Italia per un mini tour di cinque concerti che culmineranno con la partecipazione al Punk On The Sea Festival. La musicista californiana, amatissima dal pubblico punk rock, sarà nel nostro Paese a fine ottobre per una serie di show in club e spazi indipendenti.

Ecco le date confermate:

  • 24.10 – Abbiategrasso (MI) | The Cult Rock Pub

  • 25.10 – Vicenza | Lucky Brews

  • 26.10 – Cremona | Wild Cremona

  • 27.10 – Vercelli | CSA Mattonerosso

  • 29.10 – 03.11Punk On The Sea Festival

Un ritorno atteso da tanti fan, che avranno l’occasione di vedere Jen Pop in versione solista in un contesto intimo e diretto, prima della grande festa sul mare di novembre.

