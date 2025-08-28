Jen Pop annuncia cinque date in Italia a ottobre

Jen Pop, voce e chitarra delle The Bombpops, torna in Italia per un mini tour di cinque concerti che culmineranno con la partecipazione al Punk On The Sea Festival. La musicista californiana, amatissima dal pubblico punk rock, sarà nel nostro Paese a fine ottobre per una serie di show in club e spazi indipendenti.

Ecco le date confermate:

24.10 – Abbiategrasso (MI) | The Cult Rock Pub

25.10 – Vicenza | Lucky Brews

26.10 – Cremona | Wild Cremona

27.10 – Vercelli | CSA Mattonerosso

29.10 – 03.11 – Punk On The Sea Festival

Un ritorno atteso da tanti fan, che avranno l’occasione di vedere Jen Pop in versione solista in un contesto intimo e diretto, prima della grande festa sul mare di novembre.