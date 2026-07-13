Jennifer Finch (L7) ha un tumore al cervello: avviata una raccolta fondi

La bassista fondatrice delle L7, Jennifer Finch, ha annunciato di essere affetta da una forma aggressiva di tumore al cervello e sta attualmente affrontando un percorso di cure.

Dopo diversi interventi chirurgici e gravi complicazioni, Jennifer necessita di un lungo periodo di riabilitazione, assistenza medica e supporto professionale a domicilio. Per questo motivo, amici, familiari e le stesse L7 hanno lanciato una campagna GoFundMe per contribuire a coprire le spese mediche e assistenziali.

«Siamo tutti devastati da questa notizia e la stiamo circondando di amore, rispettando la sua privacy e la sua dignità, mentre cerchiamo di raccogliere le risorse di cui ha urgentemente bisogno», ha dichiarato Donita Sparks, cantante e chitarrista della band. «Jennifer è parte della nostra famiglia e vogliamo che senta tutta la forza della comunità che l’ha amata e sostenuta per così tanti anni.»

A causa delle sue condizioni di salute, Jennifer Finch non prenderà parte alla leg autunnale statunitense del tour d’addio “Last Hurrah” delle L7. Con la sua benedizione, la band porterà comunque a termine le date già programmate, dal 9 ottobre a Phoenix fino al 14 novembre a Los Angeles.