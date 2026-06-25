JERRY MOOVERS – Fuori il nuovo EP 72% VOL.

Ad un anno dall’uscita di 28% VOL, i Jerry Moovers tornato con un nuovo EP di 5 pezzi, a completamento del loro percorso.

Perché questo crescendo? 72% VOL di fatto “alza la gradazione emotiva”, passando dal tema dei vizi affrontato nella precedente uscita a quello dei bisogni profondi e delle ragioni che vi stanno alla base.

Ogni brano è attraversato dal tema portante de “i Mostri”: non tanto figure immaginarie quando simboli del vissuto personale e collettivo, che ci tocca tutti, passando da traumi a emozioni in cui ci possiamo rivedere. All’interno, anche un feat. con Walter Sala dei Menagramo.

72% è già online e puoi ascoltarlo ora!

Registrato, mixato e prodotto da Fabio Intraina al “Trai Studio” a novembre 2025. Supportato dalle etichette indipendenti Gasterecords e Duff Records.

Grafiche di Luca Brambilla (lucabrambillaprints.com).

TRACKLIST

1. INVINCIBILE

2.RUM

3.LIMITI

4.MOSTRI

5.31 LUGLIO (feat. Walter Sala)

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