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JERRY MOOVERS – Fuori il nuovo EP 72% VOL.

byAmanda Milan
25 Giugno 2026
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Ad un anno dall’uscita di 28% VOL, i Jerry Moovers tornato con un nuovo EP di 5 pezzi, a completamento del loro percorso.

Perché questo crescendo? 72% VOL di fatto “alza la gradazione emotiva”, passando dal tema dei vizi affrontato nella precedente uscita a quello dei bisogni profondi e delle ragioni che vi stanno alla base.

Ogni brano è attraversato dal tema portante de “i Mostri”: non tanto figure immaginarie quando simboli del vissuto personale e collettivo, che ci tocca tutti, passando da traumi a emozioni in cui ci possiamo rivedere. All’interno, anche un feat. con Walter Sala dei Menagramo.

72% è già online e puoi ascoltarlo ora!

Registrato, mixato e prodotto da Fabio Intraina al “Trai Studio” a novembre 2025. Supportato dalle etichette indipendenti Gasterecords e Duff Records.
Grafiche di Luca Brambilla (lucabrambillaprints.com).

TRACKLIST
1. INVINCIBILE
2.RUM
3.LIMITI
4.MOSTRI
5.31 LUGLIO (feat. Walter Sala)

 

Segui i Jerry Moovers su Instagram e Bandcamp!

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