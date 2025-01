JERRY MOOVERS: fuori l’EP 28%

Gradito ritorno dei Jerry Moovers, band bergamasca che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa in occasione di un loro concerto, era appena uscito “a cresta alta”, poi ho perso un po’ le loro tracce, ho scoperto che hanno fatto qualche cambio di formazione, ma da quello che sento con questo nuovo “28%” sono tornati alla stragrande, 6 tracce di punk rock con sana e robusta costituzione, suonato col cuore, qui di seguito trovate il comunicato dei nostri amici di Gasterecords, ormai una certezza nella nostra scena.

I Jerry Moovers ritornano con un nuovo EP: 28% VOL.

28% Vol. rappresenta quello che sono, musicalmente, ma anche e soprattutto emotivamente. Rappresenta i loro vizi e la voglia di non smettere mai di coltivare quelle autodistruttive abitudini necessarie per provare a proteggersi dalla vita.

Tutto questo avviene dopo che la band si è presa una pausa per maturare e per creare qualcosa di nuovo.

L’EP è composto da sei tracce di puro punk rock cantato in italiano, disponibile in formato vinile e su tutte le principali piattaforme digitali.

Registrato, mixato e prodotto da Fabio Intraina al “Trai Studio” nel 2024.

Supportato dall’etichetta indipendente Gasterecords.