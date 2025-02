JERRY MOOVERS live all’Edonè

Jerry Moovers: un gruppo della generazione successiva a quella dei gruppi punk che hanno dominato la scena italiana, deciso a portare avanti il genere e che ha fatto di quest’ultimo un marchio che firma ogni nuovo lavoro.

Un gruppo che sa di amicizia, di sala prove, di concerti fatti di condivisione,di musica, di idee, di spazi reali e di relazioni autentiche.

Così hanno inaugurato il lancio del loro nuovo album.

Dopo una pausa necessaria per lavorare al nuovo disco, propongono 6 tracce fedeli allo stile che fino ad oggi li ha contraddistinti per la loro energia e la loro voglia di non conformarsi.

Ospitati dallo spazio Edonè di Bergamo, hanno richiamato un pubblico partecipe e coinvolto, che ha creato con i Jerry uno scambio continuo di musica, ricordi e retroscena di come sia nata l’idea dell’ EP 28%.

Indubbio è che il singolo “Fumare” sia una di quelle tracce che difficilmente escono dalla testa dopo il primo ascolto, soprattutto quando, nella frenesia di tutti i giorni, rincorriamo una “pausa caffè” “e un’ora di libertà”. Ci ricordano così..che non può essere tutto qui!

Bentornati Jerry Moovers! Continuate a trasmettere quel punk genuino che dal 2011 fa battere i vostri e i nostri cuori!

Avanti tutta e sempre “a cresta alta”