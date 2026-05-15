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Jerry Moovers pubblicano 31 Luglio

byDeka
15 Maggio 2026
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I Jerry Moovers presentano 31 Luglio, secondo singolo estratto da 72% VOL, nuovo EP della band bergamasca.

Il brano racconta una notte estiva sospesa tra euforia, smarrimento e autodistruzione, trasformandosi in un ritratto diretto di una generazione segnata da fragilità e contraddizioni. Tra alcol, ricordi e inquietudini personali, il pezzo affronta il rapporto con i propri “mostri interiori” con un tono sincero e disilluso.

Registrato, mixato e prodotto da Fabio Intraina al Trai Studio nel 2025, il singolo vede anche la partecipazione di Walter Sala (Secoli Morti/Menagramo) ed è supportato dalle etichette indipendenti Gasterecords e Duff Records.

Attivi dal 2011, i Jerry Moovers portano avanti un punk rock veloce e diretto cantato in italiano, costruito su esperienze personali e una forte dimensione live, con oltre 200 concerti all’attivo nella scena underground italiana.

 

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