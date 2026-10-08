JIM SAAH – IN MY EYES PER LA PRIMA VOLTA IN TOUR IN EUROPA

Nove appuntamenti tra Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Germania e Francia per il primo tour europeo del fotografo che ha documentato dall’interno la scena hardcore di Washington D.C.

Due mostre fotografiche speciali a Madrid e Parigi e, il 4 novembre a Milano, un evento a Lito Studio con talk, slideshow e la proiezione di Salad Days.

Ci sono fotografie che raccontano un’epoca e altre che, a distanza di decenni, riescono ancora a farcela vivere. Quelle di Jim Saah appartengono a entrambe le categorie.

Tra ottobre e novembre 2026, il fotografo americano sarà protagonista del suo primo vero tour europeo, un viaggio in nove tappe che porterà In My Eyes, Photographs 1982-1997 e le storie racchiuse nelle sue immagini in alcune delle principali città europee.

Promosso e supportato da King Koala Press, con Punkadeka come media partner ufficiale, il tour partirà da Madrid il 16 ottobre per attraversare Bilbao, Barcellona, Anversa, Bruxelles, Amsterdam, Milano e Berlino, concludendosi a Parigi il 12 novembre.

Non un semplice book tour, ma un viaggio nella storia della fotografia musicale e della cultura punk e hardcore raccontato direttamente da chi quella storia l’ha vissuta.

IN MY EYES: UNO SGUARDO DALL’INTERNO

Jim Saah non si è avvicinato alla scena hardcore di Washington D.C. da osservatore esterno. Era lì, dentro quella comunità, mentre tutto stava accadendo.

Con la sua macchina fotografica ha documentato da una posizione privilegiata una generazione di ragazzi che nei primi anni Ottanta stava costruendo un modo diverso di intendere musica, creatività, indipendenza e comunità.

Davanti al suo obiettivo sono passati Minor Threat, Faith, Void e molti dei protagonisti della scena di Washington D.C., ma il suo archivio si estende ben oltre l’hardcore e comprende artisti come Iggy Pop, Sonic Youth, Ramones, Talking Heads e Lou Reed.

In My Eyes, Photographs 1982-1997 raccoglie questo straordinario patrimonio visivo. Più che una semplice raccolta di fotografie musicali, il libro è una testimonianza dall’interno di una cultura: concerti, club, amicizie, strade, pubblico e momenti quotidiani che raccontano la nascita e lo sviluppo di una scena destinata a lasciare un segno profondo nella cultura indipendente internazionale.

La nuova edizione europea pubblicata da King Koala Press, bilingue inglese/giapponese, ripropone il lavoro di Saah in un nuovo formato pensato per il pubblico internazionale e comprende contributi esclusivi, tra cui un’intervista a Ian MacKaye, protagonista fondamentale di quella storia con Minor Threat, Fugazi e Dischord Records.

PER LA PRIMA VOLTA, LE STORIE DIETRO LE FOTOGRAFIE IN TOUR

Per questo primo tour europeo Jim Saah porterà In My Eyes fuori dalle pagine del libro. In ogni città sarà protagonista di un book talk accompagnato da uno slideshow esclusivo realizzato appositamente per il tour, attraverso il quale racconterà in prima persona aneddoti, incontri e storie legati alle fotografie.

Un’occasione rara per scoprire cosa accadeva prima e dopo uno scatto, chi erano le persone ritratte e quale fosse il contesto umano, musicale e culturale dietro immagini che nel tempo sono diventate parte della memoria visiva del punk e della musica indipendente.

Gli incontri saranno accompagnati da meet & greet e firmacopie e in ogni tappa sarà possibile acquistare In My Eyes.

MADRID E PARIGI: LE DUE MOSTRE DEL TOUR

Madrid e Parigi ospiteranno le uniche due mostre fotografiche dell’intero tour europeo, portando le immagini di Jim Saah fuori dal formato editoriale e direttamente sulle pareti.

Il tour prenderà il via il 16 ottobre a Madrid, alla Quinta del Sordo nell’ambito di Moments Festival, con una mostra fotografica e un incontro con Jim.

La seconda esposizione inaugurerà invece il 12 novembre a Parigi, presso Le Grand Jeu, in coincidenza con la settimana di Paris Photo. La mostra parigina proseguirà fino alla fine dell’anno e le fotografie esposte saranno disponibili per l’acquisto.

MILANO, 4 NOVEMBRE: JIM SAAH A LITO STUDIO + SALAD DAYS

Un’attenzione particolare è riservata all’unica tappa italiana del tour. Mercoledì 4 novembre Jim Saah sarà a Milano, a Lito Studio, per una serata che unirà fotografia, racconto e cinema.

Jim presenterà In My Eyes attraverso il suo talk e lo slideshow esclusivo del tour, accompagnando personalmente il pubblico dentro le fotografie e nei ricordi della scena di Washington D.C.

La serata comprenderà inoltre una proiezione speciale di Salad Days: A Decade of Punk in Washington, DC (1980-90), il documentario dedicato a dieci anni cruciali della scena punk e hardcore della capitale americana. Jim Saah ha lavorato al film come Director of Photography.

La presenza di Saah e la proiezione di Salad Days permetteranno di osservare la stessa storia attraverso linguaggi differenti: le fotografie, il racconto diretto e il cinema.

Al termine dell’incontro sarà possibile incontrare Jim durante il meet & greet e book signing e acquistare una copia di In My Eyes.

JIM SAAH – IN MY EYES / EUROPEAN TOUR 2026

16 OTTOBRE – MADRID, SPAGNA

Quinta del Sordo / Moments Festival – Mostra fotografica + Book Talk

20 OTTOBRE – BILBAO, SPAGNA

Anti Bookshop – Book Talk

22 OTTOBRE – BARCELLONA, SPAGNA

Libreria Sonora – Book Talk

24 OTTOBRE – ANVERSA, BELGIO

Zwendel – Book Talk

25 OTTOBRE – BRUXELLES, BELGIO

AB Salon – Book Talk

29 OTTOBRE – AMSTERDAM, PAESI BASSI

4BID Gallery – Book Talk

4 NOVEMBRE – MILANO, ITALIA

Lito Studio – Book Talk + slideshow + proiezione speciale di Salad Days

7 NOVEMBRE – BERLINO, GERMANIA

Zeitzone – Book Talk

12 NOVEMBRE – PARIGI, FRANCIA

Le Grand Jeu – Mostra fotografica + Book Talk

In tutte le date: meet & greet, firmacopie e copie di In My Eyes disponibili per l’acquisto.

IN MY EYES È DISPONIBILE ONLINE

Il libro può essere acquistato direttamente sul sito di King Koala Press:

www.kingkoala.it/product/inmyeyes/

JIM SAAH – IN MY EYES EUROPEAN TOUR 2026

Promosso e supportato da King Koala Press

Punkadeka – Official Media Partner

In My Eyes, Photographs 1982-1997

Fotografie di Jim Saah

Edizione europea pubblicata da King Koala Press