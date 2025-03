JOANNA: FUORI IL 14 MARZO IL NUOVO SINGOLO “PARTE DEL TUO MONDO”!

Torna il Disney Punk Rock dei JOANNA che il prossimo 14 Marzo pubblicheranno su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “PARTE DEL TUO MONDO”, brano direttamente dalla colonna sonora de “La Sirenetta” rivisitato con una spiccata vena pop punk.

Ciò conferma quel mashup veramente emo tra i film disney dell’infanzia e il sound punk rock dei 2000s, concept tipico della band romana che torna sulle scene dopo l’album “PUNK UPON A TIME…” uscito a fine 2023 ben accolto dalla scena punk italiana e del mondo nerd, che ha portato la band in un lungo tour su e giù per Italia durante il 2024.

Il nuovo singolo è stato Mixato/masterizzato da Luca Incerti dei WEL ed è arricchito dalle grafiche di Teo Paolicelli.

Inoltre Sabato 15 Marzo al Riverside di Roma ci sarà il Release Party del nuovo singolo, data zero del nuovo tour 2025!