JOANNA: “THIS IS ME” È IL NUOVO SINGOLO

I Joanna pubblicheranno venerdì 25 settembre il nuovo singolo “This Is Me”, a un anno dall’EP D!SNEY PUNK IS NOT DEAD, Vol. 1.

Dopo aver concluso il tour “A Disney Pop Punk Night”, la band romana torna a rileggere in chiave pop punk l’immaginario Disney, questa volta concentrandosi su Disney Channel e in particolare su Camp Rock. Il brano originale viene trasformato in una nuova versione pop punk, secondo il mashup che caratterizza il progetto Joanna: Camp Rock diventa Camp Punk.

Il percorso proseguirà anche nei prossimi mesi con “Se Provi A Volare”, nuova cover in chiave pop punk tratta da High School Musical, prevista tra novembre e dicembre.

Le registrazioni sono state curate da Roberto “Rob” Proietti Cignitti presso i Container Audio Room, con mix e mastering di Luca Ince dei WeL e artwork di Luca Pecchia, bassista dei Joanna.