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JODEDOSS: IL GRILLO PARLANTE

byGabriele Squillace
30 Ottobre 2026
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Tornano i Jodedoss, di cui vi avevamo già parlato qui
Punk-rock da Andalo Valtellino, al loro secondo disco dopo tre anni di stop; prima (come tutti) a causa del Covid, poi purtroppo per la prematura scomparsa del loro bassista Cioccio.
Tornano forti di un nuovo bassista e con la voglia di portare sempre in giro il loro punk rockeggiante. Le cinque canzoni inedite oscillano tra punk, ironia ed energia rock per parlare di alienazione,manipolazione e desiderio di cambiamento, parlano di libertà di pensiero, della difficoltà di costruire un’identità,del tempo che scorre, della manipolazione e del bisogno di sognare.

Qui trovate il loro FB

E qui tutto il disco su Youtube:

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