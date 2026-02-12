Johnny Mad (T.F.V): in arrivo il suo libro “Il grido degli ultimi vent’anni”, energia, coerenza e una bella dose di umanità

Johnny Mad, chitarrista, autore e produttore dei Time For Vomit, mette a nudo due decenni di vita e musica nel suo primo libro “Il grido degli ultimi vent’anni”, in uscita il 10 febbraio.

Non è la solita biografia rock, ma un racconto intenso e autentico di rinascita. Johnny ripercorre vent’anni di sacrifici, palchi calpestati e battaglie interiori, trasformando le cadute in punti di ripartenza. Il libro è un messaggio di resilienza dedicato a chiunque stia attraversando un momento difficile e cerchi nella musica, e nella vita, la forza per rialzarsi.

Dallo studio di registrazione, dove Mad ha plasmato il sound della band, alle pagine di questo volume, il passo è breve ma profondo: un viaggio tra realtà e sogni inseguiti senza mai mollare il colpo. Non è un caso che abbia un sottotitolo così importante “Come il punk ci ha cresciuti”

Coerentemente con lo spirito del libro, tutto il ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione “L’Isola che non c’è”. Questa realtà si occupa di laboratori creativi e percorsi inclusivi, creando spazi dove la fantasia e la condivisione diventano strumenti per superare barriere e fragilità.

Il libro sarà disponibile su Amazon dal 10 febbraio sia in formato cartaceo che digitale. Non perdetevelo, ancora oggi il punk rock e artisti come il Mad, hanno tanto da dire, da condividere e da regalare.