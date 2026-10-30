JOHNNY MAFIA: “There Is Always One” anticipa il nuovo album “Merci Beaucoup”

I Johnny Mafia pubblicano “There Is Always One”, ultimo singolo prima dell’uscita di Merci Beaucoup, quinto album in studio della band punk rock francese, atteso per il 20 novembre 2026.
Il brano si apre con un’introduzione delicata affidata alle tastiere, una delle novità introdotte nel sound del prossimo disco, per poi esplodere tra chitarre energiche e sonorità che richiamano l’alternative rock degli anni Novanta e il pop punk più incisivo.
Merci Beaucoup uscirà il 20 novembre per Howlin’ Banana Records in Francia, Luik Music in Belgio e La Pochette Surprise in Germania.