The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

JOHNNY MAFIA: “There Is Always One” anticipa il nuovo album “Merci Beaucoup”

byDeka
30 Ottobre 2026
No comments

I Johnny Mafia pubblicano “There Is Always One”, ultimo singolo prima dell’uscita di Merci Beaucoup, quinto album in studio della band punk rock francese, atteso per il 20 novembre 2026.

Il brano si apre con un’introduzione delicata affidata alle tastiere, una delle novità introdotte nel sound del prossimo disco, per poi esplodere tra chitarre energiche e sonorità che richiamano l’alternative rock degli anni Novanta e il pop punk più incisivo.

Merci Beaucoup uscirà il 20 novembre per Howlin’ Banana Records in Francia, Luik Music in Belgio e La Pochette Surprise in Germania.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

JODEDOSS: IL GRILLO PARLANTE

byGabriele Squillace
Next Article

TEENAGE BOTTLEROCKET: libro per bambini a tema halloween

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 31
ANTIFAFEST BENEFIT 2026
Arci CDC Parma
Ott 31
[31.10] Materia Oscura Fest / day2 / Bleakness (FR) + Tunz! (CH) + Liver
Associazione Black Inside
Nov 01
The Fleshtones | Milano, Arci Bellezza _ 50th Anniversary Special!
Arci Bellezza
Nov 05
Codefendants ? Hacienda – Invincible Fest, Roma
hacienda_rome
Nov 06
Codefendants ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Nov 07
Bull Brigade | 20 Years Party | Live in Venaria Reale (TO)
Teatro Concordia Venaria Reale
Nov 07
FIORI PARTIGIANI FEST
Via di Corticella, 129, Bologna, Emilia-Romagna
Nov 08
IGNITE + CANCER BATS + MEAN SEASON + guests @Cso Pedro ( Padova ).
CSO Pedro
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.