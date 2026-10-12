JOLLY ROGER: L’ANTOLOGIA DEFINITIVA DEI FUMETTI DI VENT’ANNI

Esce per In Your Face Comix Jolly Roger, antologia che raccoglie oltre vent’anni di fumetti, illustrazioni e vignette dell’autore, pubblicati nel corso degli anni su quotidiani, riviste, antologie, fanzine e fogli volanti.

Il volume supera le 200 pagine, tra tavole a colori e in bianco e nero, con un’ampia selezione di storie già pubblicate e numerosi materiali inediti. La raccolta, presentata in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games, include inoltre una prefazione di Carlotta Vacchelli, alias Charlie Dontsurf, e contributi di Francesco Barilli, Alessandro Albanese (Alex Tirana) e Rocco Lombardi.

Presenti anche le sezioni dedicate ai lavori realizzati a quattro mani con gli altri autori. Jolly Roger viene presentato come la raccolta definitiva del percorso fumettistico dell’autore, che ha già dichiarato che non seguiranno altre antologie dedicate ai suoi lavori.

L’appuntamento per la presentazione è a Lucca Comics & Games.