The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

JOLLY ROGER: L’ANTOLOGIA DEFINITIVA DEI FUMETTI DI VENT’ANNI

byDeka
12 Ottobre 2026
No comments

Esce per In Your Face Comix Jolly Roger, antologia che raccoglie oltre vent’anni di fumetti, illustrazioni e vignette dell’autore, pubblicati nel corso degli anni su quotidiani, riviste, antologie, fanzine e fogli volanti.

Il volume supera le 200 pagine, tra tavole a colori e in bianco e nero, con un’ampia selezione di storie già pubblicate e numerosi materiali inediti. La raccolta, presentata in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games, include inoltre una prefazione di Carlotta Vacchelli, alias Charlie Dontsurf, e contributi di Francesco Barilli, Alessandro Albanese (Alex Tirana) e Rocco Lombardi.

Presenti anche le sezioni dedicate ai lavori realizzati a quattro mani con gli altri autori. Jolly Roger viene presentato come la raccolta definitiva del percorso fumettistico dell’autore, che ha già dichiarato che non seguiranno altre antologie dedicate ai suoi lavori.

L’appuntamento per la presentazione è a Lucca Comics & Games.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MCBAIN: ascolta il nuovo singolo in anteprima su Punkadeka

byAmanda Milan
Next Article

DRÅPSLAG: IL 4 DICEMBRE ESCE “KÄNGORNA PÅ!”, IL DEBUTTO SULLA LUNGA DURATA

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Monorama 5… ci siamo!

Siamo prossimi alla quinta edizione del MONORAMA, il festival punk nato per ricordare Mono, voce e leader storico…
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 16
NERORGASMO + BLACK MUNGO + HATE&MERDA + ALLE CUOGHI & SKÅLL AFTER PARTY
Audiodrome Alive Club
Ott 16
The Cloverhearts – Celtic Punk Night | Cusano Milanino [IT]
La Cripta Club
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Ott 17
[17.10] Bodygrinder + Funeral Rape + Fetophagia + Estinzione
Associazione Black Inside
Ott 17
THT – Try Harder Tomorrow Release Party + Weekend Cigarettes
Joe Koala
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.