JUDA’S KISS: Fuori il singolo “Cielo Senza Stelle”

Riceviamo dai nostri amici di Underground Stars Records il comunicato del nuovo singolo dei Juda’s Kiss, band decisamente valida sotto ogni punto di vista e che con questo singolo mi da l’idea di volere alzare l’asticella, il tema toccato mi sta molto a cuore e mi piace il modo in cui argomentano e l’arrangiamento danzereccio ma decisamente combat, poi va beh il Maestro Fry Moneti è un genio assoluto al violino e porta un buon mattone in una traccia che andrà, tra non molto, a comporre un EP, e se i presupposti sono questi direi che non possiamo fare altro che attendere con ansia il 24 ottobre!

Ciao,

Non è ancora finito il maledetto 2025 che i nostri JK tornano a colpire, lanciando un sasso nello stagno per smuovere più acqua possibile.

Lo fanno con un nuovo singolo registrato e prodotto interamente dalla band nei “Kampari Molotov Studios”, in collaborazione con Underground Stars Records e Lunaz Records.

Per rendere il tutto ancora più inaspettato, ci piazzano dentro un violino…e non uno qualsiasi, ma quello di Fry Moneti dei Modena City Ramblers…spingendo il loro ska-punk verso sonorità street-folk-punk dal sapore ruvido e viscerale. Il singolo uscirà in digitale ovunque il giorno 24/10/2025 che preannuncia l’uscita del disco fisico prevista per il giorno 05/12/2025. Sarà un EP carico di collaborazioni delle quali non vedono l’ora di raccontarvi. Oltre a questa che veniamo ad annunciare con Fry Moneti degli MCR. Cielo senza stelle racconta la perdita di fiducia verso il mondo del lavoro: un mondo per cui si è lottato, guadagnato e difeso, ma che oggi appare stanco, corrotto e distante. Tra precarietà, illusioni di benessere e luci che abbagliano invece di illuminare, il brano diventa una marcia amara e malinconica, dove ogni accordo è una denuncia e ogni ritornello un grido di speranza.

Alla fine, tra resa e resistenza, resta solo la musica e la lotta di chi non ha bisogno delle stelle per oltrepassare il buio della notte. Prossimi live confermati:

24/10 punk in valley – Taverna Tortuga – Bussoleno (TO)

08/11 TBA

13-12 Presentazione EP – Cà de Pop – Arona (NO)

20/12 Q-hub (MI) + Shandon + Los Fastidios

10-01 Circolo Gagarin – Busto Arsizio (VA)

06-02 Circolo Arci Joshua Blues Club – Como

Ed ecco lo splendido pezzo, ascoltatelo!