JUDA’S KISS: Fuori il singolo “Cielo Senza Stelle”

22 Ottobre 2025
Riceviamo dai nostri amici di Underground Stars Records il comunicato del nuovo singolo dei Juda’s Kiss, band decisamente valida sotto ogni punto di vista e che con questo singolo mi da l’idea di volere alzare l’asticella, il tema toccato mi sta molto a cuore e mi piace il modo in cui argomentano e l’arrangiamento danzereccio ma decisamente combat, poi va beh il Maestro Fry Moneti è un genio assoluto al violino e porta un buon mattone in una traccia che andrà, tra non molto, a comporre un EP, e se i presupposti sono questi direi che non possiamo fare altro che attendere con ansia il 24 ottobre!

Ciao,
Non è ancora finito il maledetto 2025 che i nostri JK tornano a colpire, lanciando un sasso nello stagno per smuovere più acqua possibile.
Lo fanno con un nuovo singolo registrato e prodotto interamente dalla band nei “Kampari Molotov Studios”, in collaborazione con Underground Stars Records e Lunaz Records.
Per rendere il tutto ancora più inaspettato, ci piazzano dentro un violino…e non uno qualsiasi, ma quello di Fry Moneti dei Modena City Ramblers…spingendo il loro ska-punk verso sonorità street-folk-punk dal sapore ruvido e viscerale.

Il singolo uscirà in digitale ovunque il giorno 24/10/2025 che preannuncia l’uscita del disco fisico prevista per il giorno 05/12/2025. Sarà un EP carico di collaborazioni delle quali non vedono l’ora di raccontarvi. Oltre a questa che veniamo ad annunciare con Fry Moneti degli MCR.

Cielo senza stelle racconta la perdita di fiducia verso il mondo del lavoro: un mondo per cui si è lottato, guadagnato e difeso, ma che oggi appare stanco, corrotto e distante. Tra precarietà, illusioni di benessere e luci che abbagliano invece di illuminare, il brano diventa una marcia amara e malinconica, dove ogni accordo è una denuncia e ogni ritornello un grido di speranza.
Alla fine, tra resa e resistenza, resta solo la musica e la lotta di chi non ha bisogno delle stelle per oltrepassare il buio della notte.

Prossimi live confermati:
24/10 punk in valley – Taverna Tortuga – Bussoleno (TO)
08/11 TBA
13-12 Presentazione EP – Cà de Pop – Arona (NO)
20/12 Q-hub (MI) + Shandon + Los Fastidios
10-01 Circolo Gagarin – Busto Arsizio (VA)
06-02 Circolo Arci Joshua Blues Club – Como

