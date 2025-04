Judo Chop! pubblicano “Cosmic”, il nuovo EP della band Australiana.

I JUDO CHOP! sono tornati, e questa volta non scherzano. Direttamente da Melbourne, Australia, la band mette nel ring senza regole punk melodico, thrash metal, arti marziali e l’intramontabile spirito Aussie di Jimmy Barnes. Nessun arbitro. Nessuna pietà. Solo energia allo stato puro.

Con un sound adrenalinico, questo sestetto è noto per le sue armonie di chitarra a tre voci, linee di basso implacabili, cori da urlare a squarciagola e un’intensità melodica che ti farà venire voglia di alzarti dal divano e correre in palestra.

Ispirati da giganti del genere come Strung Out, Protest the Hero e Propagandhi, i JUDO CHOP! hanno calcato i palchi di tutta l’Australia, condividendo la scena con nomi del calibro di A Wilhelm Scream (USA), Ignite (USA), e pesi massimi australiani come 28 Days, Knife Hands e Fake News. Il loro attacco sonoro ha conquistato anche le onde radio, con passaggi su Triple J – Short.Fast.Loud e Triple M – Hard N Heavy, oltre a entrare stabilmente nelle playlist di fan sparsi in tutto il mondo. Con questo EP stanno affacciandosi sull’Europa per mostrare come si fanno le cose in Australia.

Dopo il successo dell’album di debutto Shelf Life (2021), pubblicato dalla canadese People of Punk Rock Records (Face to Face, Pulley, Frenzal Rhomb, Bodyjar, A Wilhelm Scream), la band rompe un silenzio discografico durato quattro anni con l’attesissimo EP “Cosmic”, in uscita l’11 aprile 2025.

Di seguito i live europei:

1st August: w/ Urethane, Corbillard at ‘La Brat Cave’, Lille, France

3rd August: w/ Adverse 96 Boortmeerbeek, Belgium

5th-8th August: Punk Rock Holiday Festival, Slovenia

9th August: at ‘Il Baldo Birraio’, Verona, Italy