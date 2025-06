Julien Temple: Un regista punk – Rassegna al MIC il 17 e 18 giugno 2025

Il MIC – Museo Interattivo del Cinema di Milano ospita il 17 e 18 giugno 2025 una rassegna dedicata a Julien Temple, regista e documentarista britannico noto per il suo lavoro a cavallo tra cinema, musica e cultura punk. L’iniziativa, intitolata “Julien Temple: Un regista punk”, fa parte della The Film Corner International Conference, nell’ambito del programma The Film Corner for All sostenuto da Europa Creativa.

Temple sarà presente per due appuntamenti nella giornata di martedì 17:

Alle 16.00 una masterclass aperta al pubblico sul rapporto tra cinema e musica (ingresso gratuito su prenotazione).

Alle 18.00 un incontro-conversazione in cui il regista commenterà alcuni dei suoi videoclip musicali più noti (ingresso libero fino a esaurimento posti, con rinfresco finale).

Tre i film in programma nella rassegna:

The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (martedì 17, ore 20.00) – Una narrazione romanzata dell’avventura dei Sex Pistols, in versione originale con sottotitoli in inglese.

Absolute Beginners (mercoledì 18, ore 18.00) – Una storia d’amore ambientata nella Londra degli anni ’50 tra fermenti culturali e tensioni sociali.

Joe Strummer: The Future is Unwritten (mercoledì 18, ore 20.30) – Ritratto del frontman dei Clash scomparso nel 2002.

Un’occasione per riscoprire il cinema irregolare e musicale di Temple, attraverso opere che intrecciano estetica punk e sguardo critico sulla cultura contemporanea.

https://www.cinetecamilano.it/rassegna/julien-temple-un-regista-punk/