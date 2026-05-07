Jungle Punk Explosion due serate punk rock

Punk Explosion Collective e Welcome To The Jungle presentano Jungle Punk Explosion, evento dedicato alla scena punk rock in programma l’8 e 9 maggio al Parco Fornaci di Vicenza.

La prima serata vedrà sul palco The Slurmies e Duracel, mentre il 9 maggio sarà la volta di All Coasted e Succomarcio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la scena locale e lo spirito DIY, portando avanti un percorso costruito attraverso concerti e collaborazioni sul territorio.

Artwork a cura di Marcoabout.