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Jungle Punk Explosion due serate punk rock

byDeka
7 Maggio 2026
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Punk Explosion Collective e Welcome To The Jungle presentano Jungle Punk Explosion, evento dedicato alla scena punk rock in programma l’8 e 9 maggio al Parco Fornaci di Vicenza.

La prima serata vedrà sul palco The Slurmies e Duracel, mentre il 9 maggio sarà la volta di All Coasted e Succomarcio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la scena locale e lo spirito DIY, portando avanti un percorso costruito attraverso concerti e collaborazioni sul territorio.

Artwork a cura di Marcoabout.

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