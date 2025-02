Dinomite Records, Loops Studio nella storica location romana underground del Trentaformiche a via del Mandrione portano la Jurassic Punk Night e sarà il primo dell’anno per poi tornare nel mese di Marzo. La lineup è bella ciotta per così dire e con quella sana impronta hc e punk rock maturo. I The Ammonoids usciti con il nuovo singolo dividono il palco con i Cocks e Mtc. Insomma una seratona romana che merita di essere vista e sentita.

Quindi appuntamento sabato 1 Febbraio al Trentaformiche per la Jurassic Punk Night.