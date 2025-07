Justin Sane non risponde alla denuncia: condanna da 1,9 milioni di dollari

Kristina Sarhadi ha ottenuto un risarcimento di 1,9 milioni di dollari contro Justin Geever, noto come Justin Sane, cantante della band punk Anti-Flag, a seguito di una causa per presunta aggressione sessuale.

Il tribunale ha emesso una sentenza per inadempienza (default), in quanto l’imputato non ha mai risposto formalmente alla denuncia. La somma include 1.170.000 dollari per danni effettivi e 750.000 dollari come danni punitivi.

Una sentenza per default consente alla parte lesa di far valere il risarcimento come se fosse stata emessa dopo un processo, ma può anche indicare possibili ostacoli futuri, soprattutto se l’imputato è insolvente, intende dichiarare bancarotta o è irreperibile. Sarhadi aveva già espresso timori che Geever, cittadino anche irlandese, potesse lasciare il Paese.