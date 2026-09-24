K-MAN & THE 45s: “DEMON DAYS” È IL NUOVO SINGOLO

I canadesi K-Man & The 45s hanno pubblicato ieri, 23 settembre, “Demon Days”, secondo singolo estratto dal nuovo album Heed The Call, in uscita il 9 ottobre per Stomp Records.

Il brano segue il primo singolo “We Won’t Stop” e mostra il lato più scatenato della band di Montreal, mescolando ska two-tone, punk e rock’n’roll, con un sound energico e venato di caos.

“Demon Days” nasce da un immaginario surreale che unisce figure dell’antico Egitto e atmosfere da bar, tra divinità, maledizioni e situazioni fuori controllo. Il tutto viene accompagnato da una sezione fiati incisiva e da una ritmica veloce e trascinante.

Il singolo è accompagnato da un nuovo video, mentre il brano è stato registrato e mixato da Ryan Battistuzzi al Le Stuzzio di Montreal.