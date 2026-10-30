K-MAN & THE 45S: il nuovo album “Heed The Call”

I canadesi K-Man & The 45s tornano con Heed The Call, il nuovo album pubblicato il 9 ottobre 2026 per Stomp Records. Il disco rappresenta il lavoro più completo e incisivo della band di Montreal, che mescola ska a due toni, punk rock e rock’n’roll, con un sound diretto e ruvido maturato dopo anni di concerti in Canada, Stati Uniti ed Europa.

L’obiettivo del gruppo era trasferire su disco l’energia dei propri live, senza smussarne gli spigoli. Come spiega il frontman Frankie, la band ha voluto lasciare emergere tutta la grinta e l’attitudine delle esibizioni dal vivo, cercando un suono più spontaneo e meno rifinito rispetto ai lavori precedenti.

Tra i brani di punta ci sono la title track “Heed The Call” e “We Won’t Stop”, che affrontano temi come l’unità e il cambiamento. “Demon Days” si muove invece tra atmosfere caotiche e suggestioni mitologiche, mentre “Bankrupt in Berlin” trasforma una notte fuori controllo durante un viaggio in un vero e proprio anthem da tour. Con “Clark St.” e “Oh Yeah Attitude”, la band rende omaggio alla propria Montreal, senza rinunciare a una buona dose di ironia e critica alla vita di città.

A completare il quadro c’è “Buzz Off”, un brano più personale che rivendica la libertà di seguire la propria strada senza lasciarsi condizionare dalle aspettative altrui.

Con Heed The Call, K-Man & The 45s confermano il proprio legame con la tradizione ska-punk, guardando a riferimenti come The Clash e The Specials e mantenendo al centro l’attitudine da band nata e cresciuta sui palchi.

Ascolta “Heed The Call”: https://kmanandthe45s.bandcamp.com/