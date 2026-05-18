Kamikaze Lavanda pubblicano KULESOV TOGE tra sarcasmo, provincia e disagio urbano

I Kamikaze Lavanda, band veronese nata “dal casello nord”, presentano KULEŠOV T?GE, nuovo lavoro disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il gruppo costruisce il proprio immaginario tra punk, ironia e denuncia sociale, raccontando una quotidianità fatta di precarietà, alienazione urbana e rapporti tossici, con testi diretti e un approccio volutamente ruvido.

Nel disco convivono sarcasmo e tensione sociale: WORK FAST DIE YOUNG affronta il tema delle morti sul lavoro, mentre L’AMORE AI TEMPI DELLA COLLERA racconta il disagio di chi non riesce a sentirsi parte di un luogo o di una comunità. In SP5 (Passo in Avanti) emerge invece la difficoltà di allontanarsi da situazioni personali distruttive.

Con KULEŠOV T?GE la band prova a ribaltare l’immagine ordinata e patinata della provincia veronese, alternando brani più cupi a episodi ironici e provocatori come ASIATICI RETTILI, mantenendo sempre uno sguardo critico sulla realtà contemporanea.

https://www.instagram.com/kamikaze_lavanda