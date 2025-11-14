34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Kanfora, Torba e The Rubber Room in trasferta a Peterborough per l’alldayer di Socks On Records

byDeka
14 Novembre 2025
No comments

Sabato 15 novembre tre band italiane voleranno oltremanica per portare un po’ di rumore nostrano a Peterborough, dove l’etichetta Socks On Records grazie a Steve Potter organizza un nuovo alldayer all’Ostrich Inn.
Un appuntamento ormai fisso, che negli anni è diventato un punto di incontro tra la scena italiana e quella britannica.

A rappresentare l’Italia ci saranno Kanfora, Torba e The Rubber Room, la trasferta è coordinata da Daniele dell’Arci Joshua Blues Club APS di Como, che da tempo cura i rapporti con la scena indipendente inglese e sostiene questo ponte “culturale” a suon di concerti.

Sul fronte locale, si alterneranno sul palco Dude Smell, Rudimentary Paste, Oh Doom, Ritual Error e Beat Me Outta Me.
L’evento parte alle 15:00, con ingresso gratuito, e alle 17:00 ci sarà un “burritos drop” (firmato Tacos and Flipflops, veterani del cibo vegano di zona).

Un’occasione importante per vedere tre band italiane confrontarsi con il pubblico inglese in un contesto autentico e indipendente, dove la musica arriva prima di tutto insieme alla birra ovviamente.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Bull Brigade: fuori "Sopra i Muri"

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.