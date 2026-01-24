Kaos Merch & Gli Shorto ricordano Jack con una T-shirt solidale per Agripunk

Dopo giorni di dolore e silenzio, amici e compagni di band hanno deciso di trasformare il lutto in un gesto concreto per ricordare Jack e portare avanti una delle sue idee più care.

Nasce così il progetto di stampa delle magliette degli Shorto, un’iniziativa che Jack desiderava realizzare da tempo e che oggi viene completata come omaggio alla sua memoria. Il progetto è stato condiviso e sviluppato insieme agli amici più stretti e ai membri della band.

Le T-shirt saranno realizzate da Kaos Merch, realtà già nota per aver curato produzioni per band come Shandon e Bad Frog, nel pieno rispetto dello spirito DIY e della scena indipendente.

Il preorder sarà disponibile da oggi per la durata di due settimane e tutto il ricavato sarà interamente devoluto ad Agripunk Onlus, progetto che unisce l’amore per gli animali a quello per la cultura punk, e alla quale Jack era profondamente legato.

https://www.agripunk.com/home

https://www.facebook.com/agripunk.it

https://www.instagram.com/agripunkonlus/

Inoltre, anche senza acquistare la t-shirt, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi “In ricordo di Jack”, a sostegno della ONLUS Agripunk.

La raccolta fondi è attiva al seguente link paypal:

https://www.paypal.com/pools/c/9m24jArRok

Un gesto semplice ma significativo, pensato per ricordare Jack attraverso ciò che amava di più: la musica, l’impegno, l’etica punk e la cura per ciò che conta davvero.

Dettagli dell’iniziativa

– Prezzo: 10 euro + spedizione

– Colore: t-shirt nera con stampa bianca

– Taglie disponibili: dalla S alla XXL

– Per Rimini e dintorni è previsto il ritiro a mano

– Ordini tramite messaggio diretto sulla pagina ufficiale :

https://www.instagram.com/kaos_merch_/

Un modo per tenere viva la sua presenza e trasformare il ricordo in qualcosa che continui a fare rumore.