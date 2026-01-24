34K
38K
ISCRIVITI!
The Latest

Kaos Merch & Gli Shorto ricordano Jack con una T-shirt solidale per Agripunk

byAlessandro Pentassuglia
24 Gennaio 2026
No comments

Dopo giorni di dolore e silenzio, amici e compagni di band hanno deciso di trasformare il lutto in un gesto concreto per ricordare Jack e portare avanti una delle sue idee più care.

Nasce così il progetto di stampa delle magliette degli Shorto, un’iniziativa che Jack desiderava realizzare da tempo e che oggi viene completata come omaggio alla sua memoria. Il progetto è stato condiviso e sviluppato insieme agli amici più stretti e ai membri della band.

Le T-shirt saranno realizzate da Kaos Merch, realtà già nota per aver curato produzioni per band come Shandon e Bad Frog, nel pieno rispetto dello spirito DIY e della scena indipendente.

Il preorder sarà disponibile da oggi per la durata di due settimane e tutto il ricavato sarà interamente devoluto ad Agripunk Onlus, progetto che unisce l’amore per gli animali a quello per la cultura punk, e alla quale Jack era profondamente legato.

https://www.agripunk.com/home

https://www.facebook.com/agripunk.it

https://www.instagram.com/agripunkonlus/

Inoltre, anche senza acquistare la t-shirt, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi “In ricordo di Jack”, a sostegno della ONLUS Agripunk.

La raccolta fondi è attiva al seguente link paypal:

https://www.paypal.com/pools/c/9m24jArRok

Un gesto semplice ma significativo, pensato per ricordare Jack attraverso ciò che amava di più: la musica, l’impegno, l’etica punk e la cura per ciò che conta davvero.

Dettagli dell’iniziativa

– Prezzo: 10 euro + spedizione

– Colore: t-shirt nera con stampa bianca

– Taglie disponibili: dalla S alla XXL

– Per Rimini e dintorni è previsto il ritiro a mano

– Ordini tramite messaggio diretto sulla pagina ufficiale :

https://www.instagram.com/kaos_merch_/

Un modo per tenere viva la sua presenza e trasformare il ricordo in qualcosa che continui a fare rumore.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Sara BDay Fest - Sabato 24 Gennaio 2026

byDeka
Next Article

I GREEN DAY apriranno il Superbowl 2026

byMatteo Paganelli
A proposito di agripunk...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 11
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 20
VINTAGE VIOLENCE // BRESCIA – LATTE PIU’ // 20.02.205
via Giuseppe Di Vittorio 38, 25125 Brescia, Italy
Feb 27
THE FIRE ? Loverdrive 20 Years Anniversary + Fernandhell ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 28
LIVE DISCOMOSTRO – OHNO! TOUR
Contrada Piane Chienti 60, Civitanova, Marche
Feb 28
The Fuzztones / Rock Planet Club Cervia
Rock Planet Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.