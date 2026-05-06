Kaos Urbano a Parma per l’unica data italiana del tour del trentennale

Prosegue il tour per il trentennale dei Kaos Urbano, storica band madrilena, che farà tappa a Parma il 9 maggio 2026 per un’unica data italiana.

L’evento, supportato da The Last One to Die e Punkadeka Media Partner, vedrà la band sul palco con una lineup di apertura che riunisce diverse realtà della scena punk e hardcore italiana.

Ad aprire la serata saranno FFD, Diario di Bordo, Zeman, OltrePunk e Pretesto, rappresentando punk rock, street punk, Oi! e hardcore tra Parma, Bologna e Torino. Previsto anche un dj set a cura di Skawalker.

L’evento sarà accompagnato da area food & drink e servizio bar.

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