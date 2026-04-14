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Kaos Urbano: fuori “Busca Algo Barato” e unica data italiana a Parma

byDeka
14 Aprile 2026
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La storica street punk band madrilena Kaos Urbano torna a farsi sentire con “Busca Algo Barato”, nuovo singolo uscito da qualche settimana che conferma, ancora una volta, identità e attitudine senza compromessi. Un brano diretto, crudo, che mantiene intatta quella miscela di rabbia sociale e orgoglio di strada che da trent’anni caratterizza la band.

L’uscita si inserisce nel pieno del tour celebrativo per il trentennale dei Kaos Urbano: un percorso lungo tutta Europa che sta riportando sul palco una delle realtà più solide e coerenti della scena punk iberica.

Per i fan italiani c’è un appuntamento da non perdere:
unica data italiana il 9 maggio 2026 a Parma, dove la band arriverà con più forza, rabbia e coerenza che mai.

Un’occasione rara per vedere dal vivo una band che ha fatto della strada, dell’appartenenza e dell’attitudine una vera e propria dichiarazione d’identità.

Sul palco con loro: FFD (punk rock Parma) DIARIO DI BORDO (street punk Bologna) ZEMAN (Bologna Oi! OLTREPUNK (antifa punk Parma) PRETESTO (hardcore Torino)

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BIGLIETTI:
https://musicglue.com/last-one-to-die/events/84d03789-b5ec-4370-8533-3252e8522a2b

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