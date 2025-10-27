KEN CASEY dei DROPKICK MURPHYS lancia una campagna anti Trump

Il frontman dei Dropkick Murphys Ken Casey ha recentemente lanciato una campagna anti Trump.

Home of the Brave si pone come obiettivo la sensibilizzazione e la corretta informazione di e su tutte le politiche scellerate del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, autore di azioni incredibilmente dannose, non solo per gli U.S.A.

Nel video che potete vedere qui sotto Ken Casey esorta tutta la comunità punk ad essere più unita e decisa nel condannare, senza se e senza ma, le idee antiumane di Trump.