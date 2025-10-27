34K
KEN CASEY dei DROPKICK MURPHYS lancia una campagna anti Trump

byMatteo Paganelli
27 Ottobre 2025
Il frontman dei Dropkick Murphys Ken Casey ha recentemente lanciato una campagna anti Trump.
Home of the Brave si pone come obiettivo la sensibilizzazione e la corretta informazione di e su tutte le politiche scellerate del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, autore di azioni incredibilmente dannose, non solo per gli U.S.A.

Nel video che potete vedere qui sotto Ken Casey esorta tutta la comunità punk ad essere più unita e decisa nel condannare, senza se e senza ma, le idee antiumane di Trump.

DEAD PIONEERS: nuovo singolo intitolato "Freedom Means Something"

byMatteo Paganelli
