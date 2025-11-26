KEN CASEY dei DROPKICK MURPHYS registra una versione in lingua ucraina di “Who’ll Stand With Us”

Notizia che farà discutere (e non poco), ma noi la riportiamo in quanto tale: Ken Casey dei Dropkick Murphys ha registrato una versione in lingua ucraina di Who’ll Stand With Us, pezzo contenuto nell’ultimo album “For The People”, uscito lo scorso anno.

La registrazione vede la collaborazione degli O’Hammers, celtic punk band di Kiev.

Il video vede la continua presenza di soldati ucraini in situazioni comuni e spensierate: tutto ciò cozza con la nostra visione anti militarista e contro la guerra, ma si sa, gli americani (e i DKM in particolare) hanno la loro visione su determinati argomenti. Come detto precedentemente, riportiamo la notizia in quanto tale.

Qui sotto il pezzo.