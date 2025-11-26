34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

KEN CASEY dei DROPKICK MURPHYS registra una versione in lingua ucraina di “Who’ll Stand With Us”

byMatteo Paganelli
26 Novembre 2025
No comments

Notizia che farà discutere (e non poco), ma noi la riportiamo in quanto tale: Ken Casey dei Dropkick Murphys ha registrato una versione in lingua ucraina di Who’ll Stand With Us, pezzo contenuto nell’ultimo album “For The People”, uscito lo scorso anno.
La registrazione vede la collaborazione degli O’Hammers, celtic punk band di Kiev.

Il video vede la continua presenza di soldati ucraini in situazioni comuni e spensierate: tutto ciò cozza con la nostra visione anti militarista e contro la guerra, ma si sa, gli americani (e i DKM in particolare) hanno la loro visione su determinati argomenti. Come detto precedentemente, riportiamo la notizia in quanto tale.

Qui sotto il pezzo.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Live album per i THE DIRTY NIL

byMatteo Paganelli
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership