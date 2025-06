Kick The Past 4: il festival torna il 28 e 29 giugno a Pusiano (CO)

Dopo tre edizioni, il festival Kick The Past torna con la sua quarta edizione, confermando la formula che unisce punk, metal e hip hop. L’evento si terrà il 28 e 29 giugno presso lo spazio Mixin Mojo, in via Rosmini a Pusiano (Como).

La line-up include Svetlanas, Trauma HC, Spleen, Rough Touch, Blaxfema HC, Labisso, Supervulkan, Gezora, Noumenia, RTV, Megafauna, Mad Pain, ADE, Chase in Circle, Dulur Gris, The Asini, Rascal, oltre a diversi altri gruppi che verranno annunciati nei prossimi giorni. Sono previste inoltre varie attrazioni e attività collaterali.

Kick The Past nasce con l’intento di dare spazio a nuove proposte musicali e a sonorità che si muovono ai margini dei circuiti mainstream, mantenendo una forte componente dal vivo e una dimensione indipendente.

L’ingresso è aperto a tutti e il festival si propone come punto d’incontro per diverse scene musicali e culturali.